Brasil aplica 7 a 0 em Honduras na estreia do Mundial Sub-17 no Catar

Amarelinha busca o pentacampeonato mundial

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:48

Brasil x Honduras - Copa do Mundo Sub-17
Brasil x Honduras - Copa do Mundo Sub-17 Crédito: Nelson Terme/CBF

O Brasil sobrou diante de Honduras na estreia do Campeonato Mundial de futebol masculino Sub-17, em Doha (Catar), nesta terça-feira (4). Foram sete gols da Amarelinha e nenhum do país da América Central no complexo esportivo Aspire Zone. Ruan Pablo, Wenderson Dell, Felipe Morais, Vitão, Angelo e Gabriel Mec marcaram pelo Brasil.

 A seleção comandada pelo técnico Patetuti volta a campo na próxima sexta (7) contra a Indonésia, às 12h45 (horário de Brasília) e encerra a fase de grupos em duelo contra a Zâmbia, na segunda (10), às 11h45. O Brasil está no Grupo H. A  Amarelinha busca o pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

Bastaram oito minutos de partida para o camisa 7 Juan Pablo se livrar de dois marcadores na entrada da área e abrir o placar com um chute certeiro. Seis minutos depois, Arthur Ryan invadiu a pequena área e chutou certeiro, mas a bola desviou e Dell aproveitou para ampliar para a Amarelinha.

Aos 18 minutos foi a vez de Felipe Morais marcar o dele. Já nos acréscimos, Ruan Pablo cruzou na área para Thiaguinho, que arriscou um  voleio, mas a bola desviou em Dell e acabou entrando. O Brasil foi para o intervalo com quatro gols de vantagem.

No segundo tempo, a seleção manteve o ritmo e voltou a marcar aos 13 minutos, com gol de cabeça de Vitão, após rebote do goleiro Fuentes. O sexto gol foi uma pintura;  aos 29 minutos, Tiaguinho cruzou na área para Angelo, que chutou forte no fundo da rede. Quem selou a goleada com classe foi Gabriel Mec, aos 44 minutos, após assistência de Vinícius Rocha.

