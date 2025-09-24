Home
Botafogo sai na frente, mas Grêmio empata com pênalti polêmico

O Glorioso perdeu a chance de entrar no G-4, permanecendo em quinto lugar na tabela do Brasileirão

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 22:13

Botafogo e Grêmio empataram pelo em jogo atrasado do Brasileirão
Botafogo e Grêmio empataram pelo em jogo atrasado do Brasileirão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Depois de sofrer com pênaltis no Gre-Nal do último fim de semana, foi na marca da cal que o Grêmio buscou o empate por 1 a 1 diante do Botafogo, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (27). O pênalti no fim anotado após revisão no VAR gerou protestos do time carioca em Porto Alegre.

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, Marlon cobrou falta na área, mas a bola bateu na mão de Matheus Martins, que compunha a barreira. A reclamação maior por parte dos botafoguenses é que o atacante estava com o braço colado e no movimento giratório, praticamente já de costas para bola. Sem nada a ver com isso, Volpi deslocou Léo Linck e decretou o empate.

No último domingo, no clássico gaúcho, o Grêmio sofreu com pênaltis, quando o rival Internacional teve três a seu favor, mas só converteu dois e o time azul de Porto Alegre venceu o Gre-Nal por 3 a 2. Com o resultado, o Grêmio chegou a 29 pontos, subindo para o 11º lugar.

Já o Botafogo perdeu a chance de entrar no G-4, permanecendo em quinto lugar, com 40 e já não tem mais jogos atrasados para cumprir. Além disso, perdeu sua dupla de zaga para o clássico contra o Fluminense. Kaio foi expulso após o jogo por reclamação, enquanto Barboza levou o terceiro amarelo.

O Jogo

O duelo começou equilibrado, com o Botafogo tentando trocar passes e furar a marcação, enquanto o Grêmio acelerava as jogadas para surpreender. Willian cobrou escanteio e Kannemann chutou esquisito, mas o suficiente para obrigar boa defesa de Léo Linck. Na resposta carioca, Matheus Martins avançou e o zagueiro argentino interveio na hora certa. Com bom volume, o time da casa tinha em Willian o desafogo para suas jogadas.

Principal reforço na temporada, o atacante gerava ações ofensivas e colocou a bola na cabeça de Edenilson, que só não marcou pois Léo Linck fez nova grande defesa. Aos poucos, o time gaúcho baixou a intensidade e viu o Botafogo equilibrar na reta final. Na bola parada, Artur parou em Volpi e depois, seu xará Arthur Cabral, também esquentou as luvas do goleiro. No último minuto, Willian arrancou em velocidade e serviu André, que desperdiçou a principal chance da partida, mandando para fora.

Logo na volta do intervalo, o Botafogo conseguiu ser mais efetivo. Marlon Freitas fez belo lançamento para Cuiabano, que apareceu de homem surpresa na área, dominou e bateu na saída de Volpi. O gol cedo mudou o cenário do confronto, que até então era equilibrado. O Grêmio teve que se expor ainda mais em campo. Com boas trocas ofensivas, pressionava, mas quando teve a bola do empate, Cristian Olivera isolou.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando tenso para o Grêmio, que acelerava as jogadas em momentos errados, facilitando a vida da defesa carioca. Na reta final, o time gaúcho foi para o tudo ou nada e conseguiu um pênalti, já aos 44, quando Marlon cobrou falta e a bola bateu na mão de Matheus Martins, para protestos botafoguenses. Volpi deslocou Linck e deixou tudo igual. Nos acréscimos, ainda teve uma bola na trave para cada lado, com Cuiabano, para os cariocas, e Alex Santana, para os gaúchos.

Pela 25ª rodada, o Botafogo tem pela frente o clássico contra o Fluminense, no domingo (28), às 16h, no Maracanã. Mais cedo, às 11h, o Grêmio recebe o Vitória-BA, na Arena do Grêmio.

