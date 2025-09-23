Futebol

Fluminense aposta no Maracanã para reverter desvantagem diante do Lanús na Sul-Americana

O Tricolor Carioca perdeu o jogo de ia por 1 a 0 e entra em campo com o único objetivo de vencer

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:45

Fluminense perdeu para o Lanús no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana Crédito: Marcelço Gonçalves / Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira com o desafio de confirmar sua força em competições de mata-mata. Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o time carioca precisa da vitória sobre o Lanús, por dois gols de diferença, ou então por um gol e decidir a vaga nos pênaltis. O jogo começa às 21h30, no Maracanã, e para se manter vivo na busca pelo título inédito, conta com histórico positivo recente em Copas, o que alimenta a confiança do elenco e da torcida.

A equipe de Renato Gaúcho já mostrou em 2025 sua capacidade de responder em momentos decisivos. Além da campanha firme na Copa do Brasil, em que chegou à semifinal, o clube também disputou a mesma fase no Mundial de Clubes. Agora, volta o foco para um torneio em que a consistência como mandante pode ser determinante.

No Maracanã, a solidez é clara. O Fluminense está há 12 jogos invicto em competições continentais, com dez vitórias e dois empates. A última derrota aconteceu em maio de 2021, diante do Junior Barranquilla, pela Libertadores, em um confronto sem público. Desde então, o estádio se transformou em palco de conquistas, como a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024.

Renato terá de lidar com dúvidas na escalação. Nonato, em tratamento de tendinite, pode dar lugar a Acosta, enquanto Ganso segue fora dos planos. O treinador preservou titulares no Brasileirão justamente para ter força máxima neste compromisso. A estratégia reafirma o peso que a Sul-Americana ganhou na temporada. A relação com o torcedor também foi destacada pelo técnico. "A gente mais do que nunca precisa disso para reverter o placar. Já fizemos isso contra o Bahia e tenho certeza que o torcedor vai estar no Maracanã apoiando o tempo todo", afirmou Renato, em tom de apelo.

Do outro lado, o Lanús chega confiante após a vitória no La Fortaleza. O técnico Mauricio Pellegrino não tem novas baixas além das de longa duração - Peña, Romero, Ramírez e Loaiza -, e deve repetir a escalação da primeira partida. O meia Marcelino Moreno, autor do gol que abriu a vantagem, é a principal referência ofensiva. Mesmo jogando fora de casa, Pellegrino reforça a ideia de que o Lanús não deve se acomodar. "Temos que respeitar o rival, mas jogar com personalidade. O resultado da ida nos dá vantagem, mas não garante nada", destacou o treinador, que aposta em intensidade para resistir à pressão no Maracanã.

Provável escalação

LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno; Salvio, Rodrigo Castillo e Segovia. Técnico: Mauricio Pellegrino.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Everaldo e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

