Em Vitória, Cafu diz que Ancelotti está certo em não convocar Neymar

O capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira disse que o craque deixou de ser a única chance do Brasil ser Hexa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 16:23

Livro que relata a história do jogador de futebol Cafu Crédito: Ricardo Medeiros

Cafu, o capitão do Brasil no pentacampeonato da Copa do Mundo, desembarcou no Espírito Santo para o lançamento de sua biografia 'A Saga Cafu: O Grande Sonho'. O ídolo brasileiro participará de um evento de atendimento a fãs e noite de autógrafos nesta quarta-feira (24), à partir das 19h, no Iate Clube, em Vitória.

O ex-lateral direito é um dos maiores nomes da história do futebol nacional, e cedeu uma coletiva de imprensa onde abordou diversos temas, principalmente respondendo perguntas sobre Seleção Brasileira. Perguntado sobre a atual geração e a posição delicada de Neymar, com o histórico de lesões recentes e sem fardar a Amarelinha há mais de 700 dias, Cafu foi enfático em dizer que, hoje, o craque do Santos deixou de ser a única e principal esperança do Brasil de conquistar o hexacampeonato.

Se você me fizesse essa pergunta há uns cinco anos, eu concordaria com você em 100%. Falava 'não, realmente, a única esperança nossa de título é o Neymar'. Hoje já não. Durante 15 anos ele ficou sendo o protagonista total da Seleção Brasileira, e nós depositamos uma esperança e uma responsabilidade muito grande em cima de um único jogador, mas ninguém ganha a Copa do Mundo sozinho. Depositar todas as nossas esperanças hoje no Neymar é difícil, porque ele não dá uma sequência, não consegue jogar três jogos seguidos Cafu Capitão do Penta

Cafu ainda lembrou da última convocação, quando o técnico Carlo Ancelotti disse que a ausência do Camisa 10 se devia a fatores técnicos, além apenas do físico, e concordou com o italiano. "Como o próprio Ancelotti falou, ele não tinha sido convocado por uma questão técnica. Um jogador que depositamos todas as nossas esperanças para que ele possa trazer a Copa para a Seleção Brasileira e não é convocado por uma questão técnica, alguma coisa mudou, alguma coisa está errada", disse.

Apesar disso, o ex-lateral também falou que, como um apaixonado pelo futebol e amante dos grandes jogadores, é claro que gostaria de ver o Neymar de volta à Canarinho e 100% recuperado fisicamente. "Se esse menino estiver focado, estiver bem e com aquela vontade de ganhar a Copa do Mundo... tecnicamente, para mim, ele ainda é um dos melhores jogadores que tem hoje atuando. Mas ele precisa dar essa resposta para nós, não nós darmos essa resposta por ele. Estamos há oito meses da Copa e espero que ele possa se juntar com os nossos jogadores que têm atualmente na Seleção Brasileira", concluiu.

Opinião sobre Ancelotti

O Brasil obteve o pior resultado de sua história nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, terminando em quinto lugar e empatado em pontos com o Paraguai, o sexto colocado. Depois de um ciclo conturbado, com três técnicos após a saída de Tite, a Seleção parece ter finalmente se reencontrado antes do Mundial, com o novo técnico Carlo Ancelotti. Cafu foi treinado pelo italiano por cinco anos no Milan e, juntos, venceram duas vezes a Liga dos Campeões, além de somar títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes da FIFA.

"O professor Ancelotti é o treinador do dia-a-dia, da repetição, de fazer com que o jogador entenda o seu esquema tático, entenda o seu padrão de jogo. Mas, infelizmente, na Seleção Brasileira ele não vai ter tempo de fazer o que ele gostaria, o que ele fez conosco no clube. Mas ele trouxe uma esperança diferente, sim, para o futebol brasileiro. Pela primeira vez na história um treinador foi mais falado numa convocação do que um jogador de renome, o que mostra que ele veio com moral para que possa fazer com que a Seleção pegue aquele gancho final que faltava", disse Cafu.

