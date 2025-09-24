Alívio

Coutinho marca, Vasco vence o Bahia de virada e respira no Brasileirão

Com o resultado, o Gigante da Colina abre cinco pontos para a zona de rebaixamento e ganha fôlego na luta contra a degola

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 22:00

Coutinho marcou o primeiro gol do Vasco e ditou o ritmo do time para chegar à vitória Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

Em um duelo que ficou marcado pelo protagonismo da arbitragem, o Vasco conseguiu voltar a sentir o gosto da vitória no Brasileirão na noite desta quarta-feira (24), quando jogando em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada, superou o Bahia de virada, por 3 a 1, voltando a vencer em seus domínios após 131 dias.

Apesar da boa atuação de Philippe Coutinho e da virada do Vasco, o duelo teve um protagonista de uniforme neutro. O árbitro paulista João Vitor Gobi polemizou em campo deixando de expulsar dois jogadores do time visitante em lances criteriosos.

Apesar dos erros da arbitragem, o time carioca conseguiu se recuperar na competição nacional. Além de chegar a quatro jogos de invencibilidade no Brasileirão, o Vasco foi a 27 pontos, saltou para a 13ª colocação e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Do outro lado, o Bahia parou em 37, em sexto.

O Jogo

Os dois times fizeram um duelo de tirar o fôlego na primeira etapa. A equipe carioca se lançou ao ataque desde o apito inicial e quase abriu o marcador aos 10, quando Coutinho cobrou escanteio fechado e Nuno Moreira desviou na trave. Entretanto, o time de Fernando Diniz pecou justamente na tão famosa saída de bola. Aos 30, Lucas Freitas tocou na fogueira para Hugo Moura, que escorregou e a bola sobrou livre para Sanabria tocar por cima de Léo Jardim e abrir o marcador.

O cenário, que já era quente devido ao rigoroso critério do árbitro, ficou ainda mais aos 34, quando Jean Lucas acertou uma cotovelada no rosto de Barros, e apenas após análise do VAR, o meia do Bahia foi expulso. Em vantagem numérica, o Vasco se lançou ainda mais ao ataque e conseguiu empatar aos 45, quando Cuesta cruzou e Coutinho, de cabeça, levou o jogo em 1 a 1 para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco seguiu em cima e após martelar a defesa adversária por 14 minutos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida e Puma Rodríguez mandou de cabeça para o fundo do gol, virando o jogo.

O cenário poderia ter ficado ainda melhor para o time de São Januário aos 19, quando Sanabria entrou forte no tornozelo de Puma Rodríguez, o VAR solicitou revisão, mas João Vitor Gobi foi protagonista mais uma vez, mantendo o cartão amarelo.

Entretanto, o torcedor do Vasco voltou a sorrir. Aos 31, Vegetti recebeu na área, tentou tocar para Andrés Gómez, mas Luciano Juba apareceu para cortar, mandando contra a própria meta, ampliando o marcador do time da casa. O placar poderia ficar ainda mais extenso se não fosse Ronaldo, que pegou duas grandes chances de David e evitou uma goleada.

As equipes agora se preparam para voltar a campo pelo Brasileirão neste fim de semana, quando será disputada a 25ª rodada. No sábado (27), o Vasco volta à São Januário para encarar o Cruzeiro, às 18h30. No domingo (28), a partir da 16h, é a vez do Bahia receber o Palmeiras na Fonte Nova.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta