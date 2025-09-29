Voando

Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo

Em meio a um elenco galático, quem se sobressai no Flamengo é um jogador com muito tempo de casa e bastante história

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:00

Arrascaeta vive sua temporada mais artilheira no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Em meio a um elenco recheado de bons jogadores, quem se sobressai no Flamengo é um atleta com muito tempo de casa e bastante história. Com o gol marcado neste domingo (28) na vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, Arrascaeta atingiu sua temporada mais artilheira da carreira.

O uruguaio chegou aos 19 gols e superou o histórico 2019, quando fez 18. O terceiro ano com mais gols foi em 2018, ainda pelo Cruzeiro, onde fez 15. O meia só fica atrás de 2019 no quesito assistências, com 13 até agora contra 19 naquela época.

"2019 foi mágico. Passamos por essas coisas. A gente ganhava e se fortalecia mesmo jogando mal. Saber que quando não está encaixando, todo mundo corre até encaixar. Depois tem jogadores de muita qualidade que fazem a diferença. Hoje (na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians) foi mais um jogo desse", disse Arrascaeta à Cazé TV, comparando 2019 com agora.

Aos 31 anos, ele é o líder de participações em gols do Flamengo em 2025. São seis gols e quatro assistências somente nos últimos dez jogos. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele tem mais participações em gols que jogos: 24 contra 22.

Renovação em compasso de espera

Embora o Flamengo já tenha sinalizado o interesse em renovar com Arrascaeta, a situação ainda segue em compasso de espera. O contrato atual com o meia vai até dezembro de 2026. O uruguaio tem o desejo de um novo vínculo, pelo menos, até 2028. A diretoria pretende fechar essa questão ainda neste segundo semestre.

Em entrevista ao UOL no último dia 12, o diretor de futebol, José Boto demonstrou que Arrascaeta merece ser premiado com uma renovação antecipada.

"Arrascaeta está a fazer, talvez, a melhor temporada da carreira. Mas mais do que isso, ele é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube e a ele próprio para que esteja bem. É um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, e é este tipo de jogador que queremos. Não são só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade. E quando jogadores têm este tipo de postura, são normalmente premiados. E isso vai acontecer também com o Arrascaeta, provavelmente com uma renovação antes do tempo", afirmou Boto.

