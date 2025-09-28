Brasileirão

Palmeiras é derrotado pelo Bahia na Fonte Nova e sai reclamando do gramado

Ademir entrou já na metade final do segundo tempo e fez o gol da vitória do Esquadrão de Aço; Alviverde perdeu a chance de subir na tabela da competição

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19:17

O Palmeiras perdeu a chance de escalar a tabela e assumir a liderança do Brasileirão, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Bahia na tarde deste domingo. Em Salvador, o time alviverde sofreu com imprevistos - duas lesões no primeiro tempo - fez uma apresentação ruim no gramado irregular da Fonte Nova e levou um golaço de Ademir no final da partida.

Ademir fez o gol da vitória do Bahia sobre o Palmeiras na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O revés na capital baiana interrompe série invicta do Palmeiras que durou 11 jogos no Brasileirão. A equipe paulista não havia perdido na competição depois que ela tinha sido retomada após o Mundial de Clubes. Permanece em terceiro o time de Abel Ferreira, com 49 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que também foi derrotado na rodada. O Flamengo segue na liderança.

O Bahia encerrou a sua pior sequência na temporada, de quatro jogos sem ganhar, e espanta a fase ruim com o triunfo em casa. São 40 pontos para os baianos, na sexta colocação.

Não foi um jogo de alto nível técnico em Salvador. Em parte por causa do péssimo gramado da Fonte Nova, em parte em decorrência da atuação ruim dos principais nomes em campo.

Ainda assim, foi uma partida aberta, com oportunidades para Bahia e Palmeiras. Ambos - ou a menos um dos dois - teriam tido melhor sorte caso tivessem feito escolhas melhores no ataque nos primeiros 45 minutos.

O Palmeiras reclamou muito do gramado e foi prejudicado pelas lesões de dois de seus principais titulares: Lucas Evangelista e Piquerez, que saíram machucados no primeiro tempo, pondo à prova a força do elenco palmeirense.

Felipe Anderson foi quem mais chegou perto de marcar para os visitantes. Os mandantes fizeram mais e forçaram Weverton a trabalhar ao menos três vezes na etapa inicial.

A apresentação do Palmeiras na segunda etapa foi pior ainda. Cansado e incapaz de criar e incomodar os anfitriões, o time alviverde sofreu com as investidas do Bahia até levar um bonito gol de Ademir, que entrara no jogo menos de dez minutos antes de ir às redes aos 34 minutos. Ele driblou o lateral-esquerdo Jefté como quis e venceu Weverton, ajoelhado, com facilidade.

Talvez pelo desgaste, talvez por uma oscilação normal, nem Vitor Roque nem Flaco López, que formam a dupla mais goleadora do Brasil nos últimos jogos, conseguiram destravar a defesa baiana e fizeram um jogo de muito esforço e pouco brilho desta vez. Seus companheiros também não ajudaram. Foi uma atuação decepcionante na Bahia.

