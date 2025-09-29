Brasileirão

Flamengo defende cavadinha, vence Corinthians de virada e dispara na liderança

Equipe rubro-negra leva gol no início da segunda etapa e busca a virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:49

De virada, Flamengo vence o Corinthians e se isola ainda mais na liderança do Brasileirão Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Em um jogo com várias nuances, o Flamengo venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro após tropeços dos adversários diretos. Yuri Alberto fez para os donos da casa e Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram para o Rubro-Negro.

Yuri Alberto vira protagonista com cavadinha perdida, gol e choro. O atacante corintiano proporcionou o lance mais inacreditável ao desperdiçar um pênalti em uma cavadinha muito mal executada e defendida por Rossi. Porém, ele se redimiu, deixou o dele e chorou copiosamente nos braços da torcida. Ele não marcava desde o dia 21 de maio, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Arrascaeta tem mais participação em gols que jogos. O uruguaio segue impressionando nesta temporada. Com o gol deste domingo (28), chegou aos 14, além de dez assistências, em 22 partidas.

Abre quatro pontos. O Flamengo foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro e 49 do Palmeiras.

Flamengo perde jogadores por ordem médica

O Flamengo precisou fazer substituições no intervalo. Léo Pereira saiu com dores no pé direito e Viña com indisposição estomacal. Entraram Danilo e Alex Sandro, respectivamente.

Renato Augusto homenageado

Ídolo do Corinthians, Renato Augusto recebeu uma bonita homenagem do clube antes da bola rolar. O agora ex-meia anunciou sua aposentadoria recentemente.

