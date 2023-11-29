Após derrota em São Januário, técnico do Vasco diz estar “convencido de que não vai cair”

Ramón Díaz, técnico do Vasco Crédito: Leandro Amorim

Lutando para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro , o Vasco recebeu o Corinthians em São Januário na noite desta terça-feira (28), e foi superado por 4 a 2 , mesmo abrindo o placar e ficando em vantagem por duas vezes.

Ao fim do jogo, o técnico Ramón Díaz avaliou o desempenho da equipe e mostrou otimismo ao afirmar que está “convencido de que [o Vasco] não vai cair”.

“O futebol muda muito rápido. Quando pensa que alguém não pode se levantar, se levanta. Pode acontecer tudo. Uma equipe conseguir pontos e se salvar. Disse que estava orgulhoso do que fizemos e temos que ter dignidade de lutar até o final. Estou convencido de que não vai cair. Ainda há seis pontos em disputa e temos que esperar os jogos das outras equipes. Vamos esperar os outros resultados”, disse o treinador.

Os seis pontos citados por Ramón fazem referência aos jogos do Vasco diante de Grêmio, em Porto Alegre, e do Bragantino, em São Januário, já na última rodada.

Com o revés diante do Corinthians, o time estacionou na 16ª colocação, com 42 pontos, apenas um ponto a mais que o Bahia, primeiro time da zona da degola e que entra em campo às 20h desta quarta-feira (29) diante do São Paulo, podendo ultrapassar o Vasco na tabela.

Protestos da torcida

Claramente chateados com a situação do time, torcedores vascaínos protestaram contra o elenco e promoveram cenas de confusão ao fim do jogo em São Januário. Diante da irritação dos torcedores, Ramón pediu tranquilidade.

“Que a torcida não cometa o erro de atirar objetos no gramado. Se perdemos o mando de campo, teremos que jogar em outro estádio. Vamos dar a vida para podermos nos salvar, que nossos torcedores fiquem tranquilos”, complementou o técnico argentino.