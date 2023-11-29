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Botafogo pega Coritiba tentando voltar à luta pelo título do Brasileirão

Atravessando um momento negativo na competição, sem vencer nos últimos oito jogos, o time alvinegro entra em campo diante do já rebaixado Coritiba às 21h30 desta quarta-feira (29)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 nov 2023 às 09:36

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 09:36

Coritiba e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29)
Coritiba e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29) Crédito: Vitor Silva
Tentando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, o Botafogo mede forças com o Coritiba, a partir das 21h30 desta quarta-feira (29) no Couto Pereira. A vitória diante de um adversário já rebaixado é fundamental para o Alvinegro continuar vivo na briga pelo título da competição nacional. O duelo conta com transmissão ao vivo da TV Gazeta.
Atravessando um momento negativo na competição, sem vencer nos últimos oito jogos (quatro derrotas e quatro empates), o Botafogo, que já chegou a ser o líder com uma vantagem de 13 pontos sobre o 2º colocado, atualmente é o 3º com 62 pontos, um a menos do que o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo.
Apesar do momento negativo, o técnico Tiago Nunes, que comandou a equipe pela primeira vez no último final de semana [no empate de 1 a 1 com o Santos], afirmou que ainda acredita no título do Alvinegro de General Severiano: “Poderia divagar sobre o que passou, o que não seria saudável para os jogadores. Falar do que passou não reverterá o que já se viveu. Falo para o torcedor que vejo uma equipe equilibrada, que está incomodada pelos jogos sem vencer e que está focada para conquistar o título. Estamos olhando para as nossas atitudes”.
Para a partida o comandante do Botafogo terá problemas para armar sua equipe titular. O volante Danilo Barbosa está suspenso por acúmulos de cartões. Já o lateral Marçal e o atacante Diego Costa estão fora por questões físicas. Com isso o Alvinegro deve entrar em campo com: Lucas Perri; Adryelson, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon, Gabriel Pires e Victor Sá; Eduardo, Júnior Santos e Tiquinho Soares.
Do outro lado do gramado estará um Coritiba que acaba de ter o rebaixamento confirmado, após derrota de 2 a 1 para o Fluminense no último sábado (25). Com o revés o Coxa estacionou nos 29 pontos na 19ª posição e não tem mais possibilidades de deixar o Z4.
Após a confirmação da queda do Coritiba, a direção da equipe confirmou a substituição do técnico Thiago Kosloski por Guto Ferreira, que chega com a missão de comandar o Coxa na campanha do acesso em 2024.
Por enquanto o objetivo do Coritiba é fazer o melhor nos jogos que restam na atual edição da Série A do Brasileiro, diante do Botafogo, do Bragantino e do Corinthians.

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