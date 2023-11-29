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Brasileirão

Vasco perde para o Corinthians e se complica na luta contra o rebaixamento

Cruz-Maltino esteve à frente do placar duas vezes, mas não conseguiu segurar o ataque do Timão no segundo tempo e pode acabar no Z-4 ao fim da rodada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2023 às 23:54

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 23:54

Veggeti indignado com a derrota do Vasco para o Corinthians
Veggeti indignado com a derrota do Vasco para o Corinthians Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
O Corinthians venceu o Vasco de virada por 4 a 2, nesta terça-feira (28), em partida agitada em São Januário, na abertura da 36ª rodada do Brasileirão. O time da casa ficou à frente no placar duas vezes, mas o Alvinegro paulista se salvou e aumentou o drama do Cruz-Maltino com a ameaça do Z-4.
Romero brilhou com dois gols, e Moscardo e Giovane anotaram na virada do Corinthians. O atacante paraguaio marcou pela quarta vez nos últimos quatro jogos, enquanto as crias da base balançaram a rede pela primeira vez no profissional do clube.
Puma Rodríguez e Vegetti fizeram para o time da casa, aos 3 e aos 23 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Lucas Piton, ex-Corinthians, deu a assistência para o primeiro tento, e o próprio Pumita deu o passe para o segundo.
O Corinthians chegou a 47 pontos, pulou para a 11ª posição e respira mais aliviado. O time comandado por Mano Menezes praticamente confirmou a sua permanência na Série A e abriu parcialmente seis de distância para o Bahia, primeiro time no Z-4.
Já o Vasco permaneceu com 42 e pode terminar a rodada na zona perigosa. O Cruz-Maltino voltará à 17ª colocação em caso de vitória ou empate do Bahia, que enfrenta o São Paulo nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.
Os dois times voltam a campo no final de semana. O Alvinegro paulista recebe o Inter no sábado (2), às 18h, na Neo Química Arena, enquanto o Vasco visita o Grêmio no domingo, às 18h30.
O Corinthians manteve a invencibilidade de 13 anos sobre o adversário. Os paulistas não perdem para o Vasco desde outubro de 2010, e o tabu segue por pelo menos mais um ano.

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