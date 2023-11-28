Jornal da Espanha se refere a Igor Paixão como 'descendente de escravos'

Igor Paixão tem chamado a atenção no futebol holandês Crédito: Instagram igorpaixao_00/Reprodução

Mais um caso de racismo na Espanha. A vítima da vez foi o atacante Igor Paixão, que atualmente joga pelo Feyenoord, da Holanda. O jornal espanhol ‘As’ se referiu ao atleta como “descendente de escravos”, ao citá-lo em uma reportagem sobre o duelo entre a equipe holandesa e o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (28), pela Liga dos Campeões.

Matéria do 'As' chama Igor Paixão de descendente de escravos Crédito: reprodução

As críticas foram direcionadas ao cunho racista do título escolhido pelo jornal, que excluiu a publicação no X (antigo Twitter) e editou a matéria. O atacante é descendente de quilombolas, grupo étnico-racial formado por escravizados que fugiram durante o período da escravidão no Brasil.

Esse não é apenas um caso isolado de racismo no país. Nos últimos tempos, o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior tem sido constantemente alvo de preconceito das torcidas adversárias na Espanha, seja nos estádios ou até mesmo em ataques nas redes sociais.