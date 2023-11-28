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Racismo

Jornal da Espanha se refere a Igor Paixão como 'descendente de escravos'

'As' publicou título racista em matéria que alertava sobre o perigo que o atacante pode levar ao Atlético de Madrid no duelo contra o Feyenoord, pela Liga dos Campeões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2023 às 15:10

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 15:10

Igor Paixão tem chamado a atenção no futebol holandês
Igor Paixão tem chamado a atenção no futebol holandês Crédito: Instagram igorpaixao_00/Reprodução
Mais um caso de racismo na Espanha. A vítima da vez foi o atacante Igor Paixão, que atualmente joga pelo Feyenoord, da Holanda. O jornal espanhol ‘As’ se referiu ao atleta como “descendente de escravos”, ao citá-lo em uma reportagem sobre o duelo entre a equipe holandesa e o Atlético de Madrid, nesta terça-feira (28), pela Liga dos Campeões.
Matéria do 'As' chama Igor Paixão de descendente de escravos
Matéria do 'As' chama Igor Paixão de descendente de escravos Crédito: reprodução
As críticas foram direcionadas ao cunho racista do título escolhido pelo jornal, que excluiu a publicação no X (antigo Twitter) e editou a matéria. O atacante é descendente de quilombolas, grupo étnico-racial formado por escravizados que fugiram durante o período da escravidão no Brasil.
Esse não é apenas um caso isolado de racismo no país. Nos últimos tempos, o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior tem sido constantemente alvo de preconceito das torcidas adversárias na Espanha, seja nos estádios ou até mesmo em ataques nas redes sociais.
Igor Paixão foi revelado no futebol brasileiro pelo Coritiba. No clube paranaense, o atacante chamou a atenção da Europa e foi contratado pelo Feyenoord por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 41,6 milhões, na cotação da época).

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