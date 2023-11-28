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Campeonato Brasileiro

Em São Januário, Vasco e Corinthians jogam para se afastar da zona do rebaixamento

Enquanto o Cruzmaltino acumula 42 pontos e ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, o Timão soma 44 pontos na 14ª posição e equipes seguem ameaçadas pelo risco de rebaixamento
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 nov 2023 às 09:25

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 09:25

Vasco e Corinthians duelam pela 36ª rodada do Brasileirão 2023
Vasco e Corinthians duelam pela 36ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
Faltando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Corinthians, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (28) no estádio de São Januário, em partida muito importante na definição dos rebaixados para a Série B da competição.
Ocupando a 16ª posição da classificação com 42 pontos após empate sem gols com o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba, o Cruzmaltino sabe que é fundamental somar três pontos em casa para ganhar ainda mais força na luta para fugir do rebaixamento.
“Para todas as equipes que estão brigando ali embaixo será difícil, mas temos a mentalidade de que vamos lutar, como nos últimos seis resultados. Temos a mentalidade de lutar, de brigar, e brigaremos até o final”, declarou o técnico Ramón Díaz após o jogo com o Furacão.
Com os desfalques do meio-campo Marlon Gomes e dos zagueiros Maicon, Léo e Robson Bambu, todos por motivos de suspensão, o defensor Capasso e o volante Jair devem ganhar oportunidade na equipe titular, que deve ser formada por: Léo Jardim; Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Rossi, Gabriel Pec e Vegetti.
O Vasco terá pela frente um Corinthians que chega em um momento negativo, tanto pela posição (14ª com 44 pontos) como pelo último resultado (uma derrota de 5 a 1 para o Bahia em pleno estádio de Itaquera). Este revés colocou muita pressão em cima da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, que espera uma melhor performance já nesta terça: “Não tenho dúvida de que teremos um desempenho melhor, porque é impossível fazer pior do que hoje [na última sexta contra o Bahia]. Vamos apagar, em termos desportivos. Vamos carregar para a história, porque essas coisas sempre ficam marcadas. Mas na [próxima] terça-feira voltaremos a ser o Corinthians que fomos nos últimos dias”.
Assim como o Cruzmaltino, o Timão chega ao confronto com desfalques. O principal é o zagueiro Gil, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Desta forma a dupla de zaga deve ser formada por Bruno Méndez e Lucas Veríssimo, o que faz com que Mano deva mandar a campo a seguinte equipe: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.

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