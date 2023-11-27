  • Confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração na reta final do campeonato mais cobiçado do país
Redação de A Gazeta

27 nov 2023 às 12:27

Vegetti é a esperança de gols do Vasco no Brasileirão

Terça-feira (28)

  • Vasco x Corinthians
    Local:     São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

Quarta-feira (28)

  • Santos x Fluminense
    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Atlético-MG
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h30
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Internacional
    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x São Paulo
    Local:     Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Botafogo
    Local:     Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

  • Palmeiras x América-MG
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Globo (SP e MG)

Quinta-feira (30)

  • Grêmio x Goiás
    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Cruzeiro x Athletico-PR 
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • RB Bragantino x Fortaleza
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 20h30
    Transmissão: Premiere

