Goleiro capixaba enfrenta Cristiano Ronaldo em jogo da Liga Saudita

Capixaba Paulor Vitor joga contra Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Jogar contra grandes estrelas do futebol mundial é o sonho da maioria dos jogadores. Atacantes que já brilharam no futebol europeu agora estão na Arábia Saudita, como o francês Karim Benzema e o brasileiro Neymar. Pronto para defender as tentativas de gol deles, está o capixaba de São Mateus, Paulo Vitor, goleiro do Al-Okhdood. Na sexta-feira (24), ele enfrentou, nada mais, nada menos que um dos maiores craques do esporte, o português Cristiano Ronaldo.

Infelizmente, quem levou a melhor no confronto foi o ex-atacante do Real Madrid. O Al-Nassr, equipe de Cristiano, venceu o Al-Okhdood por 3 a 0, com direito a um belíssimo gol do português no goleiro mateense. O jogo era válido pela Liga Saudita, onde o time do capixaba está na zona de rebaixamento.

Em entrevista ao site ge.globo, no dia 18 de agosto, Paulo Vitor já havia revelado que enfrentar o craque era um dos sonhos ao desembarcar no futebol árabe. "Vários jogadores, com grandes histórias no futebol, estão vindo para cá. Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané e agora o Neymar. São muitos jogadores que estavam disputando a Champions League, a Premier League. Então, a tendência dessa competição crescer cada vez mais. Isso que pesou na minha decisão de jogar aqui. Vim para enfrentar esses grandes craques, referência no futebol para todos", disse o ex-jogador do Rio Branco, na época.

Capixaba Paulo Vitor jogou contra Cristiano Ronaldo

Apesar de não estar nos planos de Paulo tomar gols de Cristiano, ele diz estar feliz em ter tido a oportunidade de dividir o campo com um dos seus ídolos. “Tentei de tudo pra não acontecer, mas infelizmente tomamos dois gols e é mérito dele também. A minha intenção era não tomar. Só que ele é diferenciado e por isso ele tá no topo da lenda dos jogadores”, contou.

O sonho em enfrentar um dos maiores astros do futebol atual não é de hoje. O defensor da trave do xxx imaginava esse momento desde a infância, quando já admirava as partidas de Cristiano Ronaldo pelas telas da televisão e pelos jogos de videogame.

"É um sonho de criança, de um menino que só via ele pela TV e por videogame. Dividir o campo com ele e defender a minha equipe contra a dele e estar próximo dele foi inesquecível e único! Ficou marcado como uma noite muito gratificante" Paulo Vitor dos Anjos - Capixaba, goleiro do Al-Okhdood

Presente do Cristiano

Estar em um estádio dividindo o espaço dentro das quatro linhas do gramado não foi o único momento no qual Paulo realizou um sonho. Ele teve a oportunidade de conversar e ainda ganhar a camisa de Cristiano Ronaldo. O momento aconteceu logo após o fim do jogo, quando o atacante do Al-Nassr foi cumprimentar o goleiro do Al-Okhdood.

Paulo contou que ambos estavam dentro da grande área, próximos um do outro, e Cristiano veio o cumprimentar. Durante a conversa, entre elogios trocados entre os dois, o capixaba pediu a camisa ao português que prontamente o presenteou.

Capixaba Paulo Vitor ganhou camisa de Cristiano Ronaldo após jogo contra o astro de futebol. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

A camisa entregue depois do apito final na sexta-feira (24) agora vai ficar em um quadro pendurado na parede da casa de Paulo como uma boa lembrança.

“Quem não quer ter a camisa de um jogador como esse? Que é uma lenda no futebol. Pretendo fazer um quadro, pois ele me deu muito carinho, conversou comigo e pretendo guardar para o resto da minha vida. Enquanto eu tiver vida vai estar bem guardada com bastante carinho”, afirmou Paulo.

Jogando com outros grandes nomes

Morando já há alguns meses na Árabia Saudita, a adaptação da mudança de país continua em curso, segundo o goleiro, mas está feliz e grato de estar na liga de futebol saudita. Além de Cristiano Ronaldo, também jogam em times do país do sudoeste asiático outros grandes nomes do futebol, como: Neymar, Benzema, Mané, Kanté e Firmino.

O time pelo qual ele é contratado está na zona de rebaixamento atualmente. Porém, Paulo conta que o time está batalhando para mudar a situação.

“Somos o primeiro da zona ali, estamos focados, é uma competição de altos e baixos. Somos um grupo novo que está se conhecendo a cada dia mais e tenho certeza que até final da época vamos fazer de tudo para tirar esse clube da colocação atual. Esse é objetivo de todos, manter o clube na elite do futebol saudita”, pontuou o ex-Rio Branco.