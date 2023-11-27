De olho na taça! Entenda as probabilidades de título no Brasileirão 2023

Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os favoritos ao título Crédito: Cesar Greco, Gilvan de Souza e Vitor Silva

O Campeonato Brasileiro chega em sua reta final em total equilíbrio nas duas pontas da tabela. A luta pelo título é bastante intensa e protagonizada por Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e Grêmio. O time de Abel Ferreira, após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, aumentou um pouco sua chance de ficar com o troféu, mas agora tem o Flamengo como principal concorrente nas probabilidades.

O rubro-negro carioca vem em uma grande arrancada desde a chegada de Tite, enquanto o seu rival Botafogo perdeu posições na tabela. O Atlético-MG, de Felipão, também está bem cotado, já Red Bull Bragantino e Grêmio diminuíram seu fôlego, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A luta contra o rebaixamento está bastante embolada e ainda aguarda um jogo decisivo nesta segunda-feira (27), às 21h, entre Goiás e Cruzeiro na Serrinha. Fortaleza, Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro, Bahia e Goiás estão ameaçados pelas duas últimas vagas na zona de rebaixamento, uma vez que América-MG e Coritiba já caíram.

A goleada sofrida diante do Bahia, por 5 a 1, fez o risco de rebaixamento do Corinthians subir, saindo de 1,2% para 7%. O Santos, ao empatar com o Botafogo, também elevou sua chance de queda, saltando de 4,9% para 9,7%. Goiás e Bahia, no entanto, são os mais ameaçados.

Chances de título no Brasileirão:

Palmeiras: 55,3% (eram 53%)

Flamengo: 19,1% (eram 8,4%)



Botafogo: 18,5% (eram 23,8%)



Atlético-MG: 3,7% (era 1,1%)



Grêmio: 1,7% (eram 7,3%)



Red Bull Bragantino: 1,7% (eram 6,4%)



Probabilidades de vaga na Libertadores:

Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Palmeiras: 100%

Atlético-MG: 99,6% (eram 97,6%)



Red Bull Bragantino: 99,62% (eram 99,5%)



Grêmio: 99,6% (eram 99,5%)



Athletico-PR: 0,81% (eram 3,4%)



Riscos de rebaixamento para a Série B: