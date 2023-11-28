Bruna Biancardi confirma término com Neymar nas redes sociais

Neymar e Bruna Biancardi não estão mais juntos Crédito: Instagram/Reprodução

Chegou ao fim o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora publicou na tarde desta terça-feira (28) uma mensagem em seu Instagram, onde dizia que não está mais com o atleta, e pediu para que parassem de relacioná-la a assuntos que envolvam o jogador do Al-Hilal.

Bruna Biancardi confirmou que não está mais em um relacionamento Crédito: Reprodução

"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos (ela e Neymar) pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu Bruna Biancardi.