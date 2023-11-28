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Bruna Biancardi confirma término com Neymar nas redes sociais

Segundo a influenciadora, ela e o jogador não estão mais juntos, e pediu para que parem de relacioná-la as notícias envolvendo o atleta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2023 às 17:42

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:42

Neymar e Bruna Biancardi estão esperando um filho
Neymar e Bruna Biancardi não estão mais juntos Crédito: Instagram/Reprodução
Chegou ao fim o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi. A influenciadora publicou na tarde desta terça-feira (28) uma mensagem em seu Instagram, onde dizia que não está mais com o atleta, e pediu para que parassem de relacioná-la a assuntos que envolvam o jogador do Al-Hilal. 
Bruna Biancardi confirmou que não está mais em um relacionamento
Bruna Biancardi confirmou que não está mais em um relacionamento Crédito: Reprodução
"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos (ela e Neymar) pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", escreveu Bruna Biancardi. 
Os dois estavam juntos desde abril de 2022. Eles até chegaram a terminar o relacionamento em agosto do mesmo ano, mas reataram em janeiro de 2023, e anunciaram a gravidez em abril. O casal estava noivo, mas durante a gestação de Mavie, Neymar foi flagrado traindo sua noiva. Desde então, a relação ficou estremecida até o término ser oficializado. 

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