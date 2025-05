Seleção Brasileira

Ancelotti planeja imersão no futebol brasileiro e contato com técnicos

A apresentação e primeira convocação do treinador acontece às 15h desta segunda-feira (26)

Apesar de estrangeiro, Carlo Ancelotti não quer ser um estranho no ninho. O novo técnico da seleção brasileira quer passar por uma imersão no futebol nacional, mantendo contato com técnicos e conhecendo mais o que rola por aqui.>