216 partidas

Aos 44 anos, Fábio renova contrato com Fluminense até dezembro de 2026

O anúncio da renovação foi publicado pelo Flu em nota oficial e nas redes sociais

Publicado em 25 de maio de 2025 às 10:27

O Fluminense anunciou no sábado (24) a renovação com o goleiro Fábio. O camisa 1 assinou novo contrato com o Tricolor das Laranjeiras até dezembro de 2026.>

O anúncio da renovação foi publicado pelo Flu em nota oficial e nas redes sociais. Fábio, de 44 anos, chegou ao Fluminense em 2022 e já faturou dois títulos estaduais, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana com a equipe carioca.>

Fábio, novo goleiro do Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

É mais um presente que Deus me concede, fazer parte dessa história que a gente vem escrevendo desde a minha chegada aqui no Fluminense. Estamos cada vez mais nos dedicando e melhorando para dar alegria ao nosso torcedor. Fábio, goleiro do Fluminense>

Quero agradecer a Deus, que me concede saúde e por poder vestir essa camisa vitoriosa, fazer parte da família tricolor. Fábio, goleiro do Fluminense>

>

O goleiro chegou a 216 partidas com a camisa do Fluminense neste sábado. O Flu venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, no Maracanã.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta