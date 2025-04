Conteúdo

A Gazeta lança newsletter semanal com as principais notícias do esporte

Todas as terças-feiras “A Gazeta Esportes News” traz análises, curiosidades e os principais acontecimentos do mundo esportivo direto no seu email

Newsletter de esportes de A Gazeta. (Arte A Gazeta)

A editoria de esportes de A Gazeta está presente em várias plataformas com o objetivo de alcançar os mais diversos públicos e atendê-los com a linguagem e formato adequados. No entanto, a equipe está sempre em busca de novas soluções para a produção de conteúdo.

Foi com essa intenção que a editoria lançou na última semana a newsletter “A Gazeta Esportes News”. Todas as terças-feiras, quem estiver inscrito vai receber por email as principais notícias do mundo dos esportes, além de dicas de saúde de uma forma descontraída e dinâmica.

"É uma demanda do público de A Gazeta. Já testamos esse formato em eventos específicos, como Olimpíadas e Paralimpíadas, e foi um sucesso. Agora, com base em pesquisas, decidimos apostar na newsletter como uma forma de entregar conteúdo esportivo continuamente para os nossos leitores. Vamos ter análise, dados, dicas e muitas informações relevantes na nossa news", afirmou Filipe Souza, editor de Esportes de A Gazeta.

Para se inscrever, basta clicar neste link, colocar o seu nome e seu email e pronto. Agora, você vai receber análises, curiosidades e os maiores acontecimentos do mundo esportivo.

