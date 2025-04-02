Atletas capixabas participam da maior competição escolar do mundo

Victor Hugo, Clarice e Ebson; João, Lucca e Maiza são alguns dos capixabas que estarão na competição Crédito: Reprodução

O Espírito Santo será representado em peso na competição considerada as "Olimpíadas" dos jogos escolares. Nove estudantes-atletas capixabas foram convocados e representarão o Brasil na ISF U15 Gymnasiade 2025, a maior competição escolar do mundo, que acontecerá em Zlatibor, na Sérvia, entre os dias 4 e 14 de abril.

No atletismo, o Espírito Santo conta com quatro representantes: Josué Alves Menezes, da EEEFM Nova Carapina, Maiza da Conceição, da EMEF Ignez Massad Cola, e as paratletas Ana Elizia Geraldino Dos Santos, da EEEFM Regina Banhos Paixão, e Anna Beatriz Braga, da EMEFM Marília de Rezende Scarton Coutinho. As paratletas serão acompanhadas pelo técnico Roque Marinato, que também foi convocado.

Pela natação, Lucca Sfalsin, do Centro de Ensino Charles Darwin, será o representante. No wrestling, o atleta João Victor Santiago, da escola Cat Ind Arnaldo Magalhães Filho, e, no Taekwondo, quem competirá é o estudante Ebson dos Santos, EMEF Maria Istela Modenesi. No Tiro com Arco, Clarice Leitão, do SEB Vitória, e Victor Hugo Klitzke, da EMEF Elzira Vivacqua dos Santos, são os representantes capixabas.

O presidente da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade), Lidimar Marquêz, que acompanhará os atletas na competição, e coordenará a delegação de tiro com arco, destaca a relevância da convocação dos atletas capixabas.

“Ter nove representantes levando o nome do Espírito Santo para a maior competição escolar do mundo é muito significativo. A Gymnasiade é considerada as Olimpíadas do esporte escolar. Muitos atletas, como o Paulo André Camilo e a ginasta Rebeca Andrade participaram desse evento. Isso mostra que o esporte escolar capixaba tem muitas possibilidades de desenvolvimento e de oportunidades”, ressaltou Lidimar.