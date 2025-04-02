Capixaba vai estrear na Fórmula Delta, no Autódromo de Interlagos

Henrique Krüger representará o ES em categoria escola da Fórmula Delta, em Interlagos, de 18 a 20 de abril Crédito: Fórmula Delta

O automobilismo capixaba ganha um novo representante nas pistas nacionais. Henrique Krüger Cardoso, de apenas 14 anos, estreia na Fórmula Delta entre os dias 18 e 20 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A competição é considerada a principal escola de formação de pilotos no Brasil, preparando jovens talentos para categorias de alto desempenho no automobilismo mundial.

Da Serra para Interlagos

Natural do Espírito Santo, Henrique iniciou sua trajetória no kart indoor, evoluindo para os treinos em karts profissionais no Kartódromo Internacional da Serra. Em 2024, competiu em torneios como o Campeonato Capixaba e o Brasileiro de Kart, dando os primeiros passos em sua busca por uma carreira profissional.

Agora, ele enfrenta o desafio de pilotar um monoposto na Fórmula Delta, categoria criada em 2020, eque tem revelado nomes para a Stock Series, Fórmula 4 e até para competições internacionais como a Nascar e a Fórmula 3.

Apoio de um veterano das pistas

Para essa nova etapa, Henrique conta com a orientação do experiente Maurizio Sala, ex-piloto com passagem por categorias como Fórmula 3, Fórmula 3000 e provas de longa duração como as 24 Horas de Le Mans. Sala, que teve uma histórica rivalidade e amizade com Ayrton Senna nos tempos de kart, assume o papel de mentor do jovem capixaba, compartilhando sua experiência e ajudando na transição para os monopostos.

Henrique Krüger representará o ES em categoria escola da Fórmula Delta, em Interlagos, de 18 a 20 de abril Crédito: Fórmula Delta

Desafio e expectativas

Estrear na Fórmula Delta representa um grande salto para Henrique, que precisará se adaptar à nova dinâmica dos carros, mais rápidos e exigentes que os karts. O objetivo, segundo ele, é ganhar experiência, evoluir tecnicamente e representar o Espírito Santo no automobilismo nacional. "Quero aproveitar essa oportunidade ao máximo, aprender com os erros e crescer como piloto", afirma Henrique.