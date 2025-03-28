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Campeonato paulista

Ramón vira técnico argentino com mais títulos na história após o Paulista

O treinador argentino chegou a 17 títulos conquistados na carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2025 às 13:54

Publicado em 28 de Março de 2025 às 13:54

Ramón Díaz, novo treinador do Vasco
Ramón Díaz, treinador do Corinthians Crédito: Reprodução / Internet
Ramón Díaz passou a ser o técnico argentino com mais títulos na história após a conquista do Paulistão com o Corinthians.
O treinador argentino chegou a 17 títulos conquistados na carreira. Em segundo colocado, Helenio Herrera, ex-Barcelona e Inter de Milão, possui 16 taças. Carlos Bianchi, por Vélez e Boca Juniors, e Marcelo Gallardo, por Nacional e River Plate, aparecem na terceira posição empatados na lista, com 15.
O treinador se derreteu pela equipe alvinegra e relatou que sem os jogadores não teria conquistado o torneio. Ramón completou ainda que há objetivos pela frente a serem alcançados.
"Tenho de agradecer aos jogadores do Corinthians. Sem eles, não seria o treinador mais vencedor da Argentina. Os jogadores me deram essa satisfação enorme. Não é fácil chegar da Argentina e conseguir esse feito no Brasil. Tenho de agradecer a todo o corpo técnico. Todos fizeram um grande trabalho para que chegássemos aqui. Vamos seguir. Temos de seguir alcançando objetivos", disse.
Este é o primeiro título de Ramón no Brasil, após treinar Vasco. O argentino conquistou taças ainda por Al Hilal, San Lorenzo e River Plate, onde foi campeão da Copa Libertadores, em 1996.

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