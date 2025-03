Nesta quinta-feira

Veja como chegam Vila Nova e Rio Branco-VN para Copa do Brasil

Confira as escalações e onde assistir ao vivo o confronto que acontece nesta quinta-feira (13), no estádio Serra Dourada, em Goiânia

Rio Branco-VN venceu o Amazonas e avançou na Copa do Brasil. (Vitor Jubini / A Gazeta)

Vila Nova e Rio Branco-VN se enfrentam na noite desta quinta-feira (13) pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado em jogo único no estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 21h30. Quem vencer se classifica. Empate por qualquer placar leva a disputa para os pênaltis.

Apesar da classificação inédita para a segunda fase, quando passou pelo Amazonas, o Rio Branco vive o seu pior momento na temporada. Nesta quinta-feira, o time de Venda Nova do Imigrante completa um mês de sua última vitória, ainda pela primeira fase do Campeonato Capixaba. Desde então, o Brancão Polenteiro perdeu dois jogos e empatou três; um deles resultou na eliminação nas quartas de final do Estadual.

Na primeira fase, o Vila eliminou a Inter de Limeira nos pênaltis. O Tigre vem de vitória por 1 a 0 sobre o rival Goiás no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano.

Onde assistir

Transmissão: SporTV e Premiere

Estádio Serra Dourada recebe o jogo desta noite. (Foto: Comunicação/DGPP)

Escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Diego Torres; Júnior Toddynho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva. Técnico: Lacerda

Rio Branco-VN: Pezão; Betão, Ruan Lopes, Roberto Júnior e Berriel; Jorge Mendes, Dênis Pedra (Guilherme Augusto), Canário e Ruan Major; Renatinho e Patrick Carvalho. Técnico: Leomir Constancio

Leomir ganhou um problema de última hora. O extremo Marcudinho sentiu uma lesão muscular, no treino desta terça-feira, e não viajou para Goiânia. O treinador pode optar pela entrada do atacante Guilherme Augusto ou reforçar o meio de campo com o volante Dênis Pedra, que foi titular no domingo, contra o Vitória. Quem voltou a ser relacionado foi o goleiro Pedro Freitas, que se recuperou de uma fratura no maxilar.

Arbitragem

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Maguielson Lima Barbosa (DF) Assistente 1: Marcia Lopes Caetano (TO)

Marcia Lopes Caetano (TO) Assistente 2: Lucas Costa Modesto (DF)

