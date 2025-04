Estratégia

Rio Branco vai apostar em time alternativo na Copa ES 2025

Auxiliar técnico permanente, Wederson Medeiros será o treinador da equipe na competição estadual

Rio Branco terá time alternativo na Copa Es. (Wagner Chaló/Rio Branco SAF)

A partir deste final de semana, o Rio Branco vai disputar duas competições simultâneas: a Série D do Brasileirão e a Copa Espírito Santo. Como o acesso no torneio nacional é o principal objetivo, na temporada 2025, o Capa-Preta vai usar um time alternativo para jogar a Copa ES.

Há duas semanas, o Rio Branco conquistou o bicampeonato capixaba e as vagas para a Copa do Brasil e para a Série D do Brasileirão, ambas no ano que vem. Com isso, independente se consiga o acesso para a Série C, no Brasileirão que tem início neste sábado (19), o Capa-Preta terá um calendário cheio na próxima temporada.

O cenário possibilitou que o Brancão construísse um planejamento para fazer um melhor aproveitamento do seu elenco, que também inclui jogadores da equipe sub-20. O diretor de futebol do Rio Branco, Guilherme Lobo, afirma que a situação criou uma oportunidade de fazer uma melhor transição de atletas para o time principal.

"O objetivo principal é o acesso para a Série C. Com isso, neste momento, a Copa ES é uma competição que requer menos pressão, pois já temos todas as vagas no cenário nacional de 2026. Mas temos que usar a Copa ES a nosso favor e representar bem o Rio Branco onde quer que ele esteja. O grupo de jogadores é um só. E essa é uma oportunidade para os atletas do sub-20 que estão pedindo passagem, já em fase final de transição para o profissional. Além deles, vamos dar oportunidade aos jogadores do time profissional que não estão tendo minutagem na Série D, até para que eles mostrem que também podem ajudar na competição nacional. Teremos uma grande possibilidade de fazer a integração entre os melhores jogadores da base e os jogadores que tem muito potencial para nos ajudar na Série D. "

Quem será o técnico do time alternativo na Copa ES?

Wederson Medeiros e Ronicley Capucho vão comandar o Rio Branco na Copa ES. (Wagner Chaló/Rio Branco SAF)

O técnico Rodrigo Fonseca vai ficar 100% dedicado ao grupo de jogadores que disputa a Série D do Brasileirão. Para dirigir o time alternativo, que vai jogar a Copa Espírito Santo, o diretor Guilherme Lobo confirmou o nome do auxiliar-técnico permanente Wederson Medeiros. Wederson terá a companhia do ídolo capa-preta Ronicley, que hoje é coordenador técnico do clube, mas que estará atuando como auxiliar, na equipe da Copa ES.

"É uma alegria muito grande em conseguir abrir uma porta de possibilidade para o Wederson, que é nosso auxiliar técnico permanente e será nosso treinador na Copa ES. É um profissional muito capacitado, que viveu muito no futebol e trabalhou com os maiores treinadores do mundo. Ele terá o Ronicley como auxiliar. E ambos estão se aperfeiçoando com cursos de treinador da CBF, já fazem parte do processo de trabalho com o treinador Rodrigo Fonseca e terão essa oportunidade de mostrar potencial. Eles estão muito alinhados e têm o grupo na mão", contou Lobo.

Estreia do Rio Branco na Copa ES

A estreia do Rio Branco, na Copa Espírito Santo 2025, será com o mando de campo, mas fora da Grande Vitória. Na próxima terça-feira (22), o Capa-Preta enfrenta o Rio Branco-VN, às 15h (de Brasília), no estádio Marcos José Campagnaro, em Ibiraçu.

