Marcus Buaiz é o novo sócio-investidor do Rio Branco

Empresário Marcus Buaiz vira sócio-investidor do Rio Branco Crédito: Divulgação

O empresário capixaba Marcus Buaiz oficializou sua entrada como sócio-investidor do Rio Branco. O acordo foi oficializado na terça-feira (15), em encontro entre o empresário capixaba, o CEO do Rio Branco, Renato Antunes, e os sócios da T2R Sports, Rodrigo Miranda e Tomas Scopel. Desde 2024, a empresa é responsável pela gestão do futebol capa-preta.

Natural do Espírito Santo e com uma trajetória de forte no mundo empresarial, Marcus Buaiz destacou que o projeto representa mais do que um investimento, é uma oportunidade de participar ativamente da retomada do futebol capixaba. “Sou capixaba com orgulho, com raízes profundas e uma vontade enorme de ver meu estado ocupando o espaço que merece. Acredito que chegou o momento do futebol capixaba. O Rio Branco tem história, tem torcida, tem alma. E agora tem também um projeto de futuro”, destacou Marcus Buaiz.

Com o modelo de SAF constituído desde o início de 2024, o Rio Branco possui cerca de 50 sócios-investidores, em grupo formado, principalmente, por empresários capixabas. O CEO do Rio Branco, Renato Antunes, destacou a importância de ter Marcus Buaiz entre os novos investidores do futebol capa-preta. “Temos orgulho do time de sucesso que está se juntando ao projeto. Vamos juntos mudar a história do Espírito Santo e do Rio Branco e os colocar no seu lugar de direito”, afirmou.

Em dois anos de SAF, o Rio Branco multiplicou por 20 o investimento no futebol, conquistando o bicampeonato capixaba após 42 anos. Fora das quatro linhas, destaque também para o crescimento da média de público em 10 vezes, da receita em 700% e da venda de camisas oficiais em 225%. “Entro nessa com o coração, mas também com estratégia, planejamento e visão. Quero ver o Capa-Preta onde ele deve estar: crescendo, evoluindo, subindo degraus com consistência. Esse movimento vai muito além do futebol. É sobre impacto social, geração de oportunidades e fortalecimento da nossa identidade”, finalizou Marcus.