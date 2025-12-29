Futebol Capixaba

Em 2025, mais de um terço dos jogos no ES foram disputados em estádios esvaziados

Apesar do aumento de público neste ano, 69 jogos tiveram menos de 100 pagantes, o que equivale a 38,3% de todas as partidas realizadas na temporada

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:58

Estádio Conilon vazio em jogo de do Linhares FC Crédito: TVE Espírito Santo

O futebol capixaba segue em processo de reformulação e atraindo cada vez mais torcedores aos estádios. Em 2025, o público pagante quase dobrou e as arquibancadas marcaram números positivos em competições locais, regionais e nacionais, em comparação aos anos anteriores. Porém, este aumento se deve, principalmente, ao impulsionamento de clubes como Rio Branco-ES, Desportiva Ferroviária e Estrela do Norte. Apesar da boa média, no contexto geral, mais de um terço dos jogos foram disputados em estádios esvaziados.

De acordo com os borderôs divulgados pela Federação de Futebol (FES), nesta temporada, 69 partidas de futebol profissional tiveram menos de 100 pagantes, o que equivale a 38,3% de todos os jogos disputados no ano de 2025. Este número ainda é positivo e mostra uma melhora se comparado aos anos anteriores, onde 45,4% dos jogos em 2023, e 40,6% em 2024 contaram com menos de 100 expectadores pagantes.

A pior média de público pagante da temporada foi do Linhares, com apenas 20 presentes por jogo. Por falta de estádio no município, o clube mandou as suas partidas da Copa Espírito Santo e do Campeonato Capixaba Série B, em Jaguaré. A expectativa da Coruja é que a situação melhore após a construção de um estádio municipal, promessa do prefeito Lucas Scaramussa, mas que ainda está em estágio inicial e sem data para a conclusão.

Além do Linhares, que vive um momento delicado e segue na segunda prateleira do futebol capixaba, dois times da elite e com um certo protagonismo nos últimos anos também registraram números ruins na temporada: é o caso de Porto Vitória e do Real Noroeste. Ambos são clubes-empresas fundados no século XXI e vão jogar competições nacionais em 2026 - o Porto a Copa do Brasil e o Real a Série D do Campeonato Brasileiro.

O Porto Vitória, que disputou a Série D deste ano, terminou a temporada com uma média de 478 pagantes por jogo. Esse número é mascarado por conta dos jogos decisivos contra os tradicionais Rio Branco e Desportiva Ferroviária, no Campeonato Capixaba e Série D, e na Copa ES, respectivamente. Extraindo essas três partidas da soma, a média final do clube cai para 175, com o Verdão da Capital jogado 23 jogos como mandante e totalizando 14 com menos de 100 pagantes. Léo Casula, CEO do Porto Vitória, garante que o clube está passando por um processo natural, e que os números são melhores do que parecem.

"Se formos olhar para os nossos números, tendo como referência clubes tradicionais, é claro que temos números baixos, mas estamos em franco crescimento. Temos apenas dez anos de vida e na final da Copa ES do ano passado colocamos mais torcedores do que o Vitória, que é um clube centenário da capital. Nesse ano colocamos mais torcedores do que o Vitória de novo e tivemos um número considerável contra o Rio Branco, e isso é fruto de algumas ações, como a relação que estimulamos com nossos atletas de base e suas famílias, e as visitas que promovemos em escolas e comunidades para gerar conexão com o Porto. Estamos lançando agora a nossa escolinha que, além de fortalecer a nossa marca vai ajudar a prospectar novos torcedores. Tivemos um crescimento de mais de 300% em vendas de camisa de 2024 para 2025, e queremos ainda mais para 2026. Estamos em um processo de crescimento de torcida", disse o gestor.

Números de jogos com menos de 100 pagantes

13 jogos - Porto Vitória 11 jogos - Real Noroeste 9 jogos - Linhares 8 jogos - Vilavelhense 7 jogos - Sport 4 jogos - Forte 3 jogos - Rio Branco e Rio Branco VN 2 jogos - Pinheiros, Jaguaré e Capixaba 1 jogo - Vitória, Serra, GEL, Gálatas e Desportiva Ferroviária Nenhum jogo - Nova Venécia e Estrela do Norte

O Real Noroeste, que conquistou um tricampeonato estadual e disputou a Série D e a Copa do Brasil nos últimos anos, teve apenas o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo no calendário de 2025. Em decorrência de uma punição, o clube foi obrigado a jogar com restrição de público, contando com apenas mulheres e crianças em cinco jogos do estadual. Em quatro destas cinco partidas, o clube não conseguiu vender nenhum ingresso, sendo esta exceção o confronto contra o Jaguaré, onde apenas um ingresso foi comercializado.

Esses números somados aos da Copa Espírito Santo, que também foram ruins, deixaram o time de Águia Branca com uma média de 41 pagantes por jogo, a segunda pior do ano, com menos de 100 pagantes em 11 dos seus 13 jogos como mandante. O Real ainda aparece na liderança do ranking dos cinco piores públicos pagantes do futebol capixaba em 2025.

Novo executivo de futebol do Real Noroeste, Armando Filho revelou que o clube está trabalhando em novas estratégias para atrair mais torcedores aos jogos.

"Estamos finalizando algumas reuniões e propostas para atrair o torcedor. Queremos promover iniciativas como música ao vivo, como outros clubes fazem, mas também criar um mascote e realizar um concurso de musa do clube. Estamos analisando o que poderá ser feito a respeito de promoções e brindes, mas posso garantir que teremos camisas sorteadas. Queremos motivar o torcedor a comparecer", disse o dirigente do Real.

Os cinco piores públicos pagantes do futebol capixaba em 2025

0 pagante - Real Noroeste 2 x 1 Vilavelhense (Capixaba - 3ª Rodada) 0 pagante - Real Noroeste 1 x 2 Rio Branco VN (Capixaba - 2ª Rodada) 0 pagante - Real Noroeste 1 x 1 Rio Branco (Capixaba - 5ª Rodada) 0 pagante - Real Noroeste 1 x 1 Desportiva Ferroviária (Capixaba - 9ª Rodada) 1 pagante - Real Noroeste 1 x 1 Jaguaré (Capixaba - 7ª Rodada)

Federação de Futebol não se manifesta

O número elevado de jogos com menos de 100 pagantes não traz apenas prejuízos financeiros para os clubes mandantes. Os estádios esvaziados também tiram o brilho das partidas e desgastam o produto futebol capixaba. Procurada para se manifestar sobre medidas para levar mais torcedores aos jogos, a Federação de Futebol (FES) optou por não se manifestar.

Ranking geral de pagantes em 2025

2.602 - Rio Branco-ES 1.161 - Estrela do Norte 1.060 - Desportiva Ferroviária 613 - Nova Venécia 513 - Vitória-ES 500 - Rio Branco VN 478 - Porto Vitória 226 - GEL 196 - Serra 179 - Jaguaré 175 - Capixaba 159 - Vilavelhense 149 - Forte 96 - Pinheiros-ES 88 - Gálatas 56 - Sport-ES 41 - Real Noroeste 20 - Linhares FC

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta