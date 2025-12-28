Kleber Andrade terá sistema de reconhecimento facial

Kleber Andrade pode ter sua capacidade de público aumentada para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Kleber Andrade é o principal palco do futebol capixaba, além de um ponto de referência para shows e eventos no estado. Para atender às novas exigências da Lei Geral do Esporte, a partir de 2026, o principal estádio do esporte local vai contar com um sistema de reconhecimento facial, obrigatório para praças com capacidade superior à 20 mil pessoas desde 14 de junho de 2025.

O atraso para implementação do sistema gerou limitação de público no Kleber Andrade. Desde a data limite estipulada na legislação, a arena operou com capacidade inferior à 20.000 visitantes em jogos de futebol, como previsto. O Monumental de Campo Grande, foi inclusive o estádio com maior investimento para implantação da tecnologia, dentre os consultados pelo ge.globo, que liberaram informações. Os gastos ultrapassam os cinco milhões de reais e refletem em equipamentos que possuem garantia de dez anos.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), gestora do Klebão, a implementação do sistema de reconhecimento facial já estava prevista no planejamento da secretaria e atende às determinações da Lei Geral do Esporte. A instalação está em andamento, com conclusão prevista para janeiro de 2026 e deve mudar a maneira com que os torcedores acessam o estádio. A secretaria reforçou, ainda, que a venda e a gestão dos ingressos seguem sendo de responsabilidade do organizador de cada evento realizado no Kleber Andrade.