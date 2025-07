Mais do que futebol

Capixaba de 10 anos com síndrome rara realiza sonho e entra em campo com Neymar

Vicente Moreira já tinha sido recebido pelo craque no hotel em que o time estava hospedado em Vitória. Visibilidade ajuda a conseguir recursos para tratamento

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de julho de 2025 às 18:23

Neymar e Vicente, na entrado do campo para Santos x Desportiva Crédito: Vitor Jubini

O Santos desembarcou no Espírito Santo na última quarta-feira (9) para o jogo contra a Desportiva Ferroviária, válido pela Vitória Cup. O time conta com Neymar, que foi recebido de braços abertos pelos capixabas, desde a chegada ao hotel, até a vitória por 3 a 1 no Kleber Andrade. >

Em reciprocidade, o Camisa 10 também atendeu aos torcedores no ES, em especial Vicente Moreira. O menino de 10 anos tem deficiência intelectual e microcefalia adquirida, uma síndrome rara, degenerativa e sem diagnóstico fechado, e conseguiu acesso ao Neymar depois de uma campanha nas redes sociais feita pela mãe, Laiane Moreira. >

A ação chegou até o Santos, e o próprio clube viabilizou o encontro entre o menino e o jogador. Primeiro, o santista mirim visitou o hotel onde a deleção do Alvinegro Praiano estava hospedada e, no dia seguinte, entrou no campo com o craque e os outros jogadores.>

"Tudo começou através de um vídeo que Vicente enviou para o Neymar, em 2021, quando a gente começou a tentativa de encontrar com ele. Depois disso, a situação de saúde do Vicente se agravou, e aí nós começamos a fazer campanha na internet para ajudar no tratamento médico dele, e conseguimos uma quantidade boa de seguidores, e o Neymar nos notou e enviou um vídeo para Vicente, agradecendo pelo carinho. Quando a gente soube do amistoso aqui, nós pedimos aos nossos seguidores, novamente, para que eles nos ajudassem, e assim a equipe dele entrou em contato conosco e marcou um encontro no hotel", disse Laina.>

>

No dia do jogo, mais um momento especial. Neymar entrou em campo com Vicente, que estava vestido dos pés a cabeça com o uniforme do time do coração, carregava a flâmula do clube e a bola do jogo. Laiane disse o quanto este gesto do craque e do Santos marcaram não só o jovem, como ela também.>

"Acho que o sonho de toda mãe é ver os sonhos dos filhos sendo realizados. E pra mim foi uma sensação maravilhosa, ver o brilho nos olhos, o sorriso do Vicente. Mediante tantas dificuldades que a gente vem enfrentando há alguns anos com a saúde, o que impossibilita a Vicente de ter uma vida normal, como qualquer outra criança, de frequentar escola, de brincar, de ir a uma piscina, de jogar bola... foi algo que marcou muito a minha vida e acho que eu nunca vou esquecer desse dia.", confessou.>

A família do menino enfrenta dificuldades financeiras para seguir com o tratamento médico do Vicente. Para isso, Laiane iniciou uma campanha de arrecadação com o objetivo de bancar três meses de cuidados, com meta em R$ 25 mil, e falou sobre o impacto positivo que a ação gerou para além da realização do sonho de conhecer o ídolo.>

"A visibilidade que o Santos e o Neymar proporcionaram para nós foi muito importante. Algumas pessoas contribuíram e alavancaram a nossa campanha para ajudar a custear o tratamento médico do Vicente, porque a campanha estava vindo devagar, e bem pouquinho, e recebendo ajuda assim, conforme a gente ia divulgando... e o Santos apareceu. Isso é muito importante para nós e para a campanha de arrecadação do Vicente", concluiu a mãe.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta