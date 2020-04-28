"Cortem as mordomias", diz leitor sobre redução de salário de servidor

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.039,00 em 2020 Crédito: Thinkstock

Somados aos informais e autônomos, o contingente de brasileiros que viram sua renda despencar durante a pandemia é imenso. Devido a esse cenário, tem crescido cada vez mais a pressão para que servidores públicos também deem sua cota de sacrifício, com a redução de salário do funcionalismo.

Algumas medidas pontuais, como o corte de vencimentos de vereadores e prefeitos em algumas cidades, até surgiram. Em escala nacional, a proposta mais avançada é a que prevê não redução, mas congelamento do salário do funcionalismo público Paulo Guedes planejava um prazo de dois anos sem reajustes, mas as negociações baixaram período para 18 meses. O plano estima R$ 130 milhões de economia aos cofres públicos.

O assunto foi bastante debatido por leitores nas redes sociais de A Gazeta. Enquanto a maioria acredita que não deva haver redução para servidores que recebem baixos salários e para quem atua na linha de frente do combate à Covid-19, com trabalhadores da área da saúde, muitos defendem que haja cortes em benefícios e nos vencimentos do alto escalão. Confira alguns comentários:

Lógico que servidores têm que ter salários reduzidos!!! Todos terão que ceder. O pagador de impostos está com a corda no pescoço! (Rodrigo Schiffler)

Primeiro cortem no salário dos deputados, dos juízes, dos procuradores, promotores, generais etc. Aí eu concordo. (Jonas Rodrigues Pereira)

Vocês sabem de qual servidor que o salário vai ser reduzido, né ? Isso mesmo, dos professores! Ou vocês acham mesmo que o presidente, o governador, o senador , o prefeito, os deputados, os vereadores vão deixar que mexam no seus salários? Nunca. (Jeangela Gomes)

Até agora só os trabalhadores da iniciativa privada estão pagando a conta da Covid-19. Os públicos também devem fazer sua parte. Já deviam ter reduzido carga horária e salários. Todos têm que contribuir nesse momento. (Claus Engelhardt)

Lógico que não deve ser reduzido. Uma servidora como eu, que tenho o suficiente para sustento de minha família, vou viver de quê? Nós, servidores, não temos culpa da situação, sofremos juntos.... Estudamos, passamos em um concurso de forma ética. não é justo o olhar da sociedade para conosco.... Por que temos que pagar esta conta?? (Pitty Geira)

É pagar uma parte da conta, como toda a população está pagando, e não a conta toda. O dinheiro que paga o salário do servidor é público e acho justo eles terem o salário reduzido, principalmente os maiores salários. (Gabriel Gomes Dias)

Gente, é só cortar as mordomias, como carro oficial, viagem, hotel, almoço, auxílio disso e daquilo. Chega de sacrificar o povo que já é sempre sacrificado. (Rayane Soares)

Antes de reduzir salários, o que acham de rever os contratos milionários pagos pelo governo? Quem sabe rever benefícios exorbitantes dados a políticos e grandes salários a contratados que nem se sabem o que fazem? (Ivete Nogueira Faria)

Tem servidor que ganha um salário mínimo. Se for pra reduzir, tem que ser dos que ganham de R$ 4 mil pra cima. (Mel Ribeiro)

Nosso salário já é reduzido! Tira o excesso de cargos comissionados, o café, os itens de luxo dos almoços palacianos, os aluguéis bancados para pessoas que vêm de outros Estados, restrinjam carros oficiais, entre outras tantas distorções que existem! (Noemy Aguiar de Rezende)

Quando falam de reduzir salário de servidor público pode ter certeza que não estão falando de benefícios. Esses privilégios continuarão. (Frank Perovano)

O pessoal do topo da pirâmide do serviço público que ganha um absurdo de salário vai ter que se sacrificar, sim! Já o pessoal da base, que está na linha de frente, que ganha pouco, não se deve mexer em nada, pelo contrário, deve ser valorizado e ganhar mais. (Leonardo Lopes)

Se for do alto escalão, com certeza deve ter o salário reduzido, pois ganha valores exorbitantes! Devemos desmistificar a imagem de que todo servidor público ganha muito e trabalha pouco... No alto escalão, vários benefícios extras como gratificações infundadas e auxílios ao monte! (Renata Gomes Barros Camargo)

Vocês acham que vão reduzir de quem ganham mais?? Duvido! Se isso acontecer, vai ser do servidor que ganha menos, passou a pandemia trabalhando e está há 10 anos sem aumento!!! (Fernanda de Azevedo)

Justamente!! Vão ser reduzidos salários que já vêm em defasagem há anos, mas que ninguém se preocupa, afinal somos privilegiados por estarmos com cargos garantidos. Mas ninguém olha o quanto foi sofrido para chegar até aí... Os servidores com melhores salários não serão tocados como sempre! (Elise A. Sant'Ana)

A maioria dos funcionários de empresas privadas estão tendo os salários reduzidos, por que os servidores não teriam? Mania que servidor público tem de se achar especial, só porque passou em concurso. (Arthur Menezes)

Reduzir o salário é o mínimo que pode ser feito, pois a garantia de estabilidade que os servidores têm já está está de bom tamanho, Nós, de empresas privadas, nem isso temos! Isso se chama empatia para com o próximo. (Myllena N. Freitas)

De jeito nenhum os salários do funcionalismo devem ser reduzidos. Os servidores serão fundamentais na recuperação da iniciativa privada e da economia como um todo. Faça uma pesquisa rápida e veja como os EUA saíram da crise de 29. Perseguir o servidor e seu salário nada mais é que populismo com as pessoas que estão revoltadas neste momento e incitação do revanchismo junto à classe que trabalha pela sociedade. (Bernardo Chaia)

Estamos esperando os grandes empresários fazerem sacrifícios, pois recebem fartas isenções e benefícios fiscais do governo. Aliás, se quer diminuir salário de servidores, que seja o do Judiciário, que tem os maiores salários. Será que desse alto escalão alguém ousa mexer ou é só daqueles servidores que ganham mal e ainda tem péssimas condições de trabalho? (Vinicius Machado)

Por que a classe trabalhadora tem que ser sempre a sacrificada? Que a classe rica faça o sacrifício, já que ela tem mais para oferecer sem passar nenhum perrengue. (Camilla Ferreira)

Só lembrando que prefeitos, governadores, senadores e deputados, presidente, todos são servidores públicos. (Edileia Peizini)

Salário de 15 ,20, 30, 40 mil… dá pra reduzir sim, agora quem ganha pouco não pode ter redução de forma alguma. (Nelio Saraiva Nogueira)

Então sacrifica o salário de quem ganha mais e faz menos. Os verdadeiros heróis que prestam serviços essenciais e os que estão na linha de frente arriscando sua vida e colocando também em risco a vida de sua família (considerando que muitos moram com alguém que faz parte do grupo de risco), já estão se sacrificando demais. (Regina Flor)

Eu também não concordo com isso… sem contar que a maioria de nós que estamos na área da saúde estamos apavorados com essa situação. Estamos tendo que triplicar os cuidados ao chegar em casa para não levarmos nenhum contágio e mesmo assim muitos já perderam a vida nessa briga. (Juliana Cristine)

Só nós que estamos na linha de frente sabemos como estamos dando nossa cara a tapa e colocando em risco quem amamos! (Natália Neves Ferreira)

Reduzindo a carga horária proporcionalmente, é uma medida válida, mas com um limite. Não faz sentido reduzir salários de professores, agentes de segurança pública, tem que haver um limite mínimo. (Felipe Pretti)

Tenho certeza quevão tirar dos que trabalham de verdade. Brasil é o país das injustiças. (Patricia Follador)

Cota de sacrifício?? E as grandes fortunas? E os grandes empresários, quando vão contribuir?? (Nildo A. Leite Mendonça)