Ginástica Artística

Rebeca Andrade é bronze na trave pela primeira vez em Mundial

Simone Biles conquista mais uma medalha de ouro e prata vai para a chinesa Zhou Yakin
Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 13:09

Rebeca Andrade ficou com a medalha de bronze no Mundial Crédito: Jonne Roriz / COB
Rebeca Andrade, 24, conquistou pódio inédito em sua carreira durante uma disputa de trave neste domingo (8). A ginasta brasileira fez a terceira melhor pontuação média (14.300) e levou medalha de bronze no Mundial de Ginástica Artística, realizado na Antuérpia, na Bélgica.
O ouro foi conquistado por Simone Biles, dos Estados Unidos, que venceu a disputa com 14.800 pontos. Já a chinesa Zhou Yakin levou a medalha de prata, com 14.700 pontos, pontuação próxima à de Biles. Com a medalha, a brasileira chegou ao seu quarto pódio no Campeonato Mundial. Essa foi a melhor pontuação de Rebeca em apresentações no aparelho.
Rebeca foi a última a se apresentar e precisava ultrapassar a holandesa Sanne Wavers, que estava em terceiro lugar. A ginasta brasileira chegou a se desequilibrar em um de seus movimentos, mas demonstrou precisão na maioria de suas finalizações. A premiação aconteceu rapidamente, sem entrevista das ginastas, para que voltassem a se preparar para as próximas competições. Rebeca ainda vai disputar a final de solo, que também terá a brasileira Flávia Saraiva na disputa.

Rebeca dividiu outros pódios com Biles durante o campeonato. No sábado (7) ela venceu a final do salto e conquistou o ouro ao obter uma nota média de 14,750 pontos. A norte americana ficou com a prata (14,549), enquanto a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14,416).
Antes, na quarta-feira (4), a brasileira liderou a equipe do Brasil que conquistou uma medalha de prata inédita no Mundial. O país somou 165,530 pontos na competição e ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que alcançou 167,729 pontos. A terceira colocação ficou com a França, com 164.064 pontos.
A equipe brasileira no Mundial da Bélgica foi composta por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares. A melhor colocação de ginastas femininas na disputa por equipes havia sido o quarto lugar no Mundial de 2022, disputado em Liverpool, na Inglaterra.

