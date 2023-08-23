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Libertadores

Conmebol mantém gancho de três jogos a Marcelo, do Fluminense, por expulsão

Marcelo só tem condições de voltar a campo na competição sul-americana se o tricolor chegar às semifinais da Libertadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2023 às 06:10

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 06:10

A Conmebol manteve a punição aplicada ao lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, de três jogos de suspensão pela expulsão contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores.
A decisão do Tribunal de Apelações da entidade foi publicada nesta terça-feira (22). Assim, Marcelo só tem condições de voltar a campo na competição sul-americana se o tricolor chegar às semifinais.
Marcelo seguirá desfalcando o Fluminense
Marcelo seguirá desfalcando o Fluminense Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC
A corte rejeitou também o pedido de efeito suspensivo da punição, algo que poderia liberá-lo de imediato. Mas Marcelo já não jogaria contra o Olimpia, quinta-feira, por conta de uma lesão muscular.
O lateral-esquerdo do Flu também cumpriu um dos três jogos da suspensão na partida de volta, contra o próprio Argentinos, no Maracanã.
Marcelo participou de uma audiência virtual com a Comissão de Apelações na segunda (21), reforçando a tese de que o pisão na perna de Luciano Sanchez foi completamente involuntário.
O jogador argentino sofreu uma grave lesão, que o afastará do futebol por certa de um ano. Marcelo chegou a chorar no gramado ao perceber o trauma na perna do adversário.
Sanchez já passou por cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo.

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