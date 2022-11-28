Neymar teve febre, afirma Vinicius Junior após vitória sobre Suíça na Copa

O quadro teria impedido o camisa 10 de ir ao estádio 974 acompanhar a partida, que terminou com o placar de 1 a 0 para o Brasil e garantiu a Seleção nas oitavas de final.

Neymar lesionou o tornozelo direito na estreia, diante da Sérvia, Crédito: ANDRE PENNER/AP

"(Neymar) ficou triste porque não pôde vir, porque está um pouco mal, não só pelo pé mas um pouco de febre também", afirmou Vinicius Junior, que teve um gol anulado quando o jogo estava 0 a 0 porque houve marcação de impedimento na jogada.

"Estamos torcendo para que ele se recupere o mais rapidamente possível", completou o camisa 20 da seleção brasileira.

Neymar, que lesionou o tornozelo direito na estreia, diante da Sérvia, deve ficar afastado da equipe pelo menos até a partida das oitavas de final.

Antony teve sintomas gripais

Já Antony ainda não está 100%, após apresentar sintomas gripais e perder dois treinamentos. Mesmo assim, o atacante entrou na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça.

O jogador do Manchester United citou o ar-condicionado como um dos motivos. Para frear o forte calor em Doha, a organização da Copa investiu muito em refrigeração. Alisson e Lucas Paquetá também tiveram sintomas.

"Foi um mal-estar que senti, garganta e um pouco de tosse. Só fiquei um pouco pior que os outros, mas estou recuperando e logo estarei 100%. Agora estou bem. Não sei os jogadores, mas creio que foi pelo ar-condicionado, sim", disse Antony.

O atacante entrou nas vitórias sobre Sérvia e Suíça e espera atuar por mais minutos na Copa.

"A gente que não começa a partida, sempre tenta entrar no jogo e impor ritmo, até mais velocidade que aqueles que estão jogando, passar intensidade. Eu que entrei no jogo, Rodrygo também que vem entrando bem", afirmou.

"Nós sempre acompanhamos os jogos, mas por ser minha primeira Copa estou desfrutando não só de jogos, mas de treino e de tudo. É o meu sonho e estou aproveitando cada momento", concluiu.