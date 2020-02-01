Neymar leva amarelo por drible, se revolta e discute com arbitragem

Neymar discute com o árbitro Jérome Brisard, que o repreendeu pela lambreta Crédito: Gonzalo Fuentes/Reuters

Neymar não marcou, mas foi personagem da goleada de 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier, neste sábado (1º), no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante brasileiro, que estreou penteado rosa, tentou aplicar uma lambreta em Souquet, atleta adversário. O árbitro da partida, Jerome Brisard, repreendeu o camisa 10 pela tentativa do lance plástico. Neymar não gostou, reclamou com o árbitro e tomou um cartão amarelo.

Revoltado com a marcação, ele entrou nos túneis para o vestiário do Parque dos Príncipes e discutiu com o quarto árbitro.

"Jogar futebol é proibido nessa porra. Jogar futebol dá amarelo para mim agora. Jogo futebol, não falo porra nenhuma e eu tomo a porra de um amarelo", disse o jogador.

O árbitro auxiliar pediu, em inglês, para que o jogador "falasse francês", gerando ainda mais ira por parte do brasileiro.

"Speak french (falar francês, em inglês) é o caralho, vai tomar no cu", respondeu Neymar.

Antes da vitória diante do Montpellier, Neymar fez uma homenagem a Kobe Bryant, ex-jogador de basquete morto no último dia 26 em acidente de helicóptero. No aquecimento, o atleta utilizou uma camiseta com o número 24, que era utilizado por Bryant, e o nome do ídolo do Los Angeles Lakers.

Em campo, o PSG atropelou o Montpellier, com gols de Sarabia, Di María, Congré (contra), Mbappé e Kurzawa.