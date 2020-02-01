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Alegria e diversão

Circuito de verão agita o fim de semana dos capixabas nas praias

As praias do Morro, em Guarapari,  e de Camburi, em Vitória,  receberam as últimas edições do Circuito de Verão 2020 da TV Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 18:59
Circuito de Verão da TV Gazeta  em Guarapari Crédito: Adessandro Reis
Um final de semana de muito calor e as areias das praias lotadas para receber a última etapa do Circuito de Verão da TV Gazeta. Muitas atividades, recreação, brindes, dança e ioga para o público que passou pelo local.
Na última  sexta-feira (31) a festa foi na Praia do Morro, em Guarapari. Cerca de 500 pessoas, por hora,  aproveitaram o  funcionamento da arena. Foram muitas brincadeiras, desde às 8h, para o público que esteve no local.

Circuito de Verão da TV Gazeta - Guarapari

A Praia de Camburi em Vitória recebeu a última etapa do circuito neste sábado (01). Pessoas de todas as idades puderam aproveitar as atividades e se divertir muito, além de também ganharem brindes dos nossos parceiros. Aproximadamente duas mil pessoas passaram na arena da Capital.
Mais uma vez, o Circuito de Verão da TV Gazeta fechou com chave-de-ouro. Adultos, crianças, famílias, grupos de amigos, capixabas e turistas passaram pela edição 2020 e a TV Gazeta, junto com seus parceiros, puderam estar mais próximos de pessoas de todas as idades em um momento de descontração.
O Circuito de Verão da TV Gazeta passou pelas praias da Grande Vitória, iniciando na Praia da Costa, em Vila Velha, depois na Praia de Jacaraípe, na Serra, Praia do Morro, em Guarapari e, hoje, encerrou as atividades na Praia de Camburi, em Vitória.

Circuito de Verão da TV Gazeta - Vitória

Com informações de Deisy Néspoli.

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