Neymar, entre Kings League e leilão, tenta voltar ao time do Santos

Contrato do atacante com o Peixe encera em 40 dias

Publicado em 21 de maio de 2025 às 17:51

Neymar sendo anunciado pelo Santos Crédito: Santos FC

Neymar voltou ao Santos em 31 de janeiro, em uma grande festa na Vila Belmiro. Ganhou a camisa 10 de Pelé, procurou demonstrar emoção, prometeu "muita ousadia" e assinou um contrato de cinco meses que lhe assegura, no mínimo, R$ 105 milhões, compromisso vai expirar em 40 dias, em 30 de junho. E, até agora, o atacante jogou o total de uma partida completa. Foram nove participações, sete como titular, com três gols marcados. Segundo o site especializado em estatísticas oGol, o paulista de Mogi das Cruzes soma 587 minutos desde a estreia, em 5 de fevereiro, em seu aniversário de 33 anos –a conta descarta acréscimos. O período foi recheado de lesões musculares, a mais recente no músculo semimembranoso da coxa esquerda.>

Problemas do tipo são, até certo ponto, esperados após uma grave lesão –como a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo que afastou o craque por um ano, de outubro de 2023 a outubro de 2024. Mas Neymar não aparenta fazer grande esforço para demonstrar que está lutando para recobrar a velha forma. Em 4 de março, madrugada adentro, em um camarote da Marquês de Sapucaí, curtiu os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Cinco dias depois, sem condição de entrar em campo no estádio de Itaquera, viu do banco de reservas o Santos ser eliminado do Campeonato Paulista pelo arquirrival Corinthians.>

O mesmo Corinthians, no mesmo estádio, foi o adversário no último domingo (18). Derrotado, o alvinegro praiano terminou a nona rodada do Campeonato Brasileiro em 19º e penúltimo lugar, com cinco pontos em nove jogos, um aproveitamento de 18,5%. "Arerê, o Santos vai jogar a Série B", cantaram os torcedores do Corinthians na zona leste de São Paulo. No mesmo dia, na Água Branca, na zona oeste, onde exibia seu novo penteado e participava da final da midiática Kings League, evento que mistura futebol de sete e entretenimento, Neymar ouviu a mesma rima.>

Criticado, respondeu nas redes sociais, como gosta de fazer. Publicou uma de suas fotos na Kings League, aos risos, com a frase: "Personalidade que incomoda, presença que se nota, felicidade que se esbanja". Em outro campeonato, a Copa do Brasil, o Santos enfrentará nesta quinta-feira (22) o CRB, em confronto que vale vaga nas oitavas de final. O jogo de ida, em Santos, graças a um pênalti defendido nos acréscimos pelo goleiro alvinegro Brazão, terminou em empate por 1 a 1.>

Neymar, após mais de um mês, está relacionado. Embarcou a Maceió, com esquema especial. A delegação não vai passar pelo saguão do aeroporto, e os funcionários do local receberam instruções para não pedir fotos ou autógrafos. A expectativa é que o camisa 10 entre em campo em algum momento do segundo tempo. Será a sua décima partida desde o retorno ao Brasil, a nona incompleta. Não era o cenário pintado em 31 de janeiro à torcida do Santos. E não era também o que se esperava por quem viu na volta do jogador um esforço para reencontrar o futebol a caminho da Copa do Mundo de 2026, com a seleção brasileira.>

Ele chegou a ser convocado para as partidas contra Colômbia e Argentina, em março, pelas Eliminatórias do Mundial. Mas, após a sequência Carnaval na Sapucaí/desfalque nas semifinais do Paulista, foi cortado pelo técnico Dorival Júnior –demitido ao fim da derrota por 4 a 1 para a Argentina. Neymar está na pré-lista do Brasil para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 6 e 10 de junho, também pelas Eliminatórias. O aclamado italiano Carlo Ancelotti, recém-contratado para a vaga de Dorival, vai divulgar a relação final na próxima segunda-feira (26).>

Ancelotti chegou a conversar com o atacante depois de ter topado o convite da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Aparentemente, no papo, ficou estabelecido que o atleta não disputará essas partidas, afinal ele anunciou nesta semana sua presença em um leilão no estádio do Pacaembu na mesma noite em que a seleção vai enfrentar o Paraguai em Itaquera. "Queridos apoiadores e patrocinadores, estamos muito felizes em anunciar a quinta edição do leilão em comemoração aos dez anos do Instituto Projeto Neymar Jr., que acontecerá no dia 10 de junho de 2025. Espero vocês lá no Mercado Pago Hall. Será um evento muito especial, uma noite maravilhosa", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.>

Antes do leilão, o Santos tem quatro partidas em sua agenda. Depois, no dia 12, enfrentará o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Então, o calendário da elite do futebol nacional será interrompido para a Copa do Mundo de Clubes. Isso significa que Neymar terá participado, no máximo, até o fim de seu contrato, de 14 jogos.>

O jogador custa R$ 21 milhões por mês ao Santos. São R$ 4,14 milhões em carteira e o restante em participação nos contratos de patrocínio, que, no transcorrer do acordo, devem atingir ao menos US$ 15 milhões (cerca de R$ 85 milhões). Chega-se assim ao total de R$ 105 milhões nos cinco meses de compromisso que, ao que tudo indica, será renovado. Os dirigentes do clube praiano refutam os cálculos que apontam o preço de cada gol marcado pelo camisa 10 foram três até aqui, todos no Paulista, com três assistências. Argumentam que ele traz retorno de imagem e de patrocínio. Mas a divulgação dos detalhes do contrato, publicados inicialmente em reportagem do UOL, ampliou a pressão por resultados esportivos.>

