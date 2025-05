Capixabas pelo mundo

Capixabas Verhon, Arthur Salles, Richarlison e Natan disputam finais continentais

Ásia, África e Europa serão os continentes a sediarem decisões disputadas por atletas do Espírito Santo

Publicado em 21 de maio de 2025 às 14:58

Quatro capixabas disputam finais continentais em temporada 2024/25 Crédito: Foto: Reprodução

A temporada brasileira e sul-americana segue em alta. Porém, longe do continente cortado pela Cordilheiras dos Andes, o calendário do futebol está cada vez mais próximo do encerramento. Na África, Ásia e Europa, quatro capixabas representam o Espírito Santo em finais continentais. >

Liga dos Campeões da Ásia

Patrick Verhon, atacante de 20 anos do Kawasaki Frontale Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Natural da Serra, o atacante Patrick Verhon deixou o Espírito Santo rumo à Salvador, onde foi acolhido e lapidado pelo Bahia. Após anos nas categorias de base do Tricolor de Aço, o atleta deixou o Brasil para jogar no futebol japonês, pelo gigante Kawasaki Frontale. Desde 2024 no Grêmio do Japão, o capixaba pouco atuou pelo time principal, mas vem se desenvolvendo e ganhando espaço com o técnico Hasebe. Em sua segunda temporada na Terra do Sol Nascente, o camisa 28 quase viveu o maior título da história do clube, que chegou a eliminar o Al-Nasr, de Cristiano Ronaldo, na semifinal. >

Na decisão Liga dos Campeões da Ásia, o time de Verhon foi derrotado Al-Ahli, da Arábia Saudita, pelo placar de 2 a 0.>

- O vestiário estava num clima muito bom. Os atletas, o staff e todos que estavam ali vibraram muito por aquela classificação. Pra ser sincero, o fato de ter sido contra o Cristiano Ronaldo e contra um clube como o Al-Nasr, não foi o principal. Todos nós comemoramos o feito de chegar à final, por tudo que significa ao clube. É claro que, por ter sido contra um dos melhores jogadores do mundo, a sensação que fica é como se estivesse jogando videogame - disse Patrick Verhon ao ge.globo.>

>

Patrick Verhon na Liga dos Campeões da Ásia:

2 partidas



0 gols



1 assistência



Classificação fora de casa, contra o Al-Nasr, de CR7 (3-2)



Derrota na final, para o Al-Ahli, de Roberto Firmino (0-2)

>

Liga dos Campeões da África

Arthur Sales, ex-Vasco, é campeão sul-africano e vai disputar final da Champions League da África Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Aos 19 anos, Arthur Sales, cria do Vasco, foi vendido ao Grupo City. Pouco depois, voltaria ao país natal, para jogar pelo Bahia, onde não rendeu o esperado. Porém, o visível talento levou o capixaba de São Gabriel da Palha ao time mais brasileiro fora da terra do Pau Brasil: o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Conhecido como Os Brasileiros, o clube de uniforme idêntico à canarinha vive uma de suas melhores fases. >

Neste final de semana, o atacante esteve em campo para comemorar o heptacampeonato consecutivo do maior campeão sul-africano. Pelo campeonato local, Arthur é um dos grandes destaques com 8 gols e 8 assistências, em 18 partidas. Porém, neste sábado, o atacante quer melhorar o rendimento na Liga dos Campeões, em busca do bicampeonato continental, frente ao Pyramids, do Egito.>

Arthur Sales na Liga dos Campeões da África:

9 partidas



282 minutos jogados



Entrou em campo em todas as fases



Eliminou Espérance de Tunis e Al-Ahly

>

Liga Europa

Richarlison em campo pelo Tottenham, na semifinal da Liga Europa, contra o Bodo/Glimt Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Capixaba de Copa do Mundo, 20 gols pela Seleção Brasileira e na pré-lista de Carlo Ancelotti, Richarlison chega a sua primeira final continental por clubes. O camisa 9 do Tottenham disputou seis partidas na competição e marcou uma vez, além de ter servido uma assistência, na semifinal, contra o Bodo/Glimt. Pela Premier League, são 14 jogos, 4 gols feitos e uma assistência. >

Contra o Manchester United, neste sábado, o Pombo quer marcar seu terceiro gol frente aos Red Devils, naquele que pode ser o terceiro título no torneio, que antes era nomeado por Copa da UEFA. Além disso, o Spurs vive uma seca em sua galeria de troféus, que não é atualizada há 17 anos. Em 2008, o clube londrino comemorou a Copa da Liga Inglesa, em Wembley, contra o Chelsea.>

Richarlison pela Liga Europa:



6 partidas (5 vezes como titular)



1 gol marcado



1 assistência



309 minutos jogados (média de 52/jogo)

>

Liga Conferência

Zagueiro do Betis, Natan pode ser campeão da Liga Conferência e marcar seu nome no clube Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Criado pelo Porto Vitória e cedido ao Flamengo, o zagueiro Natan ganhou notoriedade em pouco tempo. Após ser comprado pelo Napoli, o jogador radicado no Espírito Santo disputou uma temporada no calcio, até ser emprestado ao Betis. Na Andaluzia, o defensor ganhou o coração do lado alviverde de Sevilha, em menos de um ano. Até o momento, são 50 partidas disputadas e com dois gols marcados (um contra o Barcelona) e duas assistências. >

Após a classificação frente à Fiorentina, nas semifinais, a torcida tomou as ruas da cidade para receber os jogadores. Na próxima quarta-feira, o Betis enfrenta o Chelsea, na primeira final continental da história do clube. Titular absoluto, o zagueiro Natan poderá marcar seu nome no Benito Villamarín, que já deverá ser a casa definitiva do atleta a partir da próxima temporada. A diretoria bética deve concluir a compra do defensor, por cerca de 10 milhões de euros.>

Natan pela Liga Conferência:



14 partidas (13 vezes como titular)



1204 minutos jogados (média de 86/jogo)



1 gol marcado



4 jogos sem sofrer gols

>

Dias e horários das finais

Liga dos Campeões da África - ida: 24/05 (sábado), às 10h; volta: 01/06 (domingo), às 14h;



Liga Europa - jogo único: 21/05 (quarta-feira), às 16h;

Liga Conferência - jogo único: 28/05 (quarta-feira), às 16h.

>

Matéria feita por Tiago Taam do Portal Ge.globo >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta