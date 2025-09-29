Home
Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, em São Paulo

Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, em São Paulo

A causa da morte não foi divulgada pela família, que informou que o velório será realizado entre 13h e 17h, no Funeral Home, em Bela Vista, na Capital Paulista

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 08:08

Paulo Soares faleceu nesta segunda-feira =(29)
Paulo Soares faleceu nesta segunda-feira =(29) Crédito: ESPN/Reprodução

O jornalista, narrador e apresentador Paulo Soares, o Amigão, que fez história nos canais ESPN, faleceu na manhã desta segunda-feira (29), aos 63 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada pela família, que informou que o velório será realizado entre 13h e 17h, no Funeral Home, em Bela Vista, na Capital Paulista.

A causa da morte não foi divulgada pela família, que informou que o velório será realizado entre 13h e 17h, no Funeral Home, em Bela Vista, na Capital Paulista

Morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, em São Paulo

Paulo Soares acumula inúmeras grandes coberturas esportivas na carreira, mas se consagrou ao apresentar o SportsCenter ao lado de Antero Greco, que morreu de câncer em maio do ano passado. Na ESPN, Amigão também narrou muitos campeonatos internacionais. Antes da TV, o jornalista iniciou sua trajetória no rádio, onde passou por vários grandes veículos de imprensa, sempre atuante no esporte.

Amigão, que era natural de Goiânia-GO, enfrentou vários problemas de coluna nos últimos anos, e precisou se afastar da ESPN para cuidar da saúde. No jornalismo, deixa o legado de leveza, irreverência e muito bom humor.

