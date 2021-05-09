  • Início
  • Esportes
  • Lewis Hamilton vence GP da Espanha e iguala recorde de Senna
Fórmula 1

Lewis Hamilton vence GP da Espanha e iguala recorde de Senna

Com cinco vitórias consecutivas em um mesmo circuito, inglês alcança marca de brasileiro

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:04

Agência FolhaPress

Fórmula 1: Lewis Hamilton vence GP da Espanha Crédito: Twitter/@F1
O heptacampeão Lewis Hamilton, 36, venceu neste domingo (9) o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 do Mundial de F1. Foi o quinto ano consecutivo de vitória na corrida da Catalunha, que faz com que o piloto inglês repita um feito do brasileiro Ayrton Senna, vencedor em Mônaco cinco vezes seguidas (de 1989 a 1993).

Também foi a sexta vez que o britânico largou na liderança na pista espanhola (2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021). Neste sábado (8), ele foi o mais rápido no circuito e registrou a centésima pole position de sua carreira.​

​O piloto da Mercedes é também quem mais vezes largou na principal fila do grid - primeira e segunda posição. Foram 162 vezes.

Na Espanha, Hamilton perdeu a liderança logo no início da prova para o holandês Max Verstappen, que a manteve até a 25ª volta, quando entrou nos boxes. A parada colocou o holandês em desvantagem até a 29ª volta, quando retomou a liderança.

Verstappen fazia uma boa corrida, mas a estratégia de parada e pneus da Mercedes funcionou melhor do que a da Red Bull, e Hamilton conseguiu diminuir a vantagem do holandês até ultrapassá-lo na volta de número 60. O britânico tirou cerca de 23 segundos em 17 voltas.

"Sinto-me ótimo e o treinamento que tenho realizado tem surtido efeito. Foi uma estratégia incrível do time. Que dia!", disse o vencedor do GP.

Segundo colocado, Verstappen não acredita que o plano das equipes tenha sido fundamental na perda da liderança. "O ritmo da Mercedes é o que fez a diferença, não a estratégia. Hoje, estávamos mais lentos", disse em entrevista à Band.

Companheiro de equipe do heptacampeão, Valtteri Bottas completou o pódio ao terminar em terceiro.

Veja Também

Hamilton supera rivais da Red Bull e fatura 99ª pole na Fórmula 1

Max Verstappen vence GP de Abu Dhabi da Fórmula 1

Hamilton é o grito contra o racismo na Fórmula 1 e exemplo para jovens negros

Com a vitória, a terceira na temporada em quatro corridas disputadas, o piloto da Mercedes lidera o Mundial com 95 pontos. Verstappen está em segundo, com 80, e Bottas é o terceiro, com 47.

O trajeto espanhol de 4.675 km e 66 voltas fica na cidade catalã de Montmeló, a 30 km de Barcelona e é considerado um bom termômetro de forças das equipes: conta com uma reta longa, curvas de diferentes velocidades e um trecho final tortuoso.

Em último lugar ficou o japonês Yuki Tsunoda, 20, da AlphaTauri, que sequer concluiu a corrida. Tsunoda é a primeira representação do país asiático em sete anos na categoria.

CLASSIFICAÇÃO DO GP DA ESPANHA:

  1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)
  2. Max Verstappen (BEL, Red Bull)
  3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)
  4. Charles Leclerc (MON, Ferrari)
  5. Sergio Perez (MEX, Red Bull)
  6. Daniel Ricciardo (AUS, McLaren)
  7. Carlos Sainz Jr (ESP, Ferrari)
  8. Lando Norris (GBR, McLaren)
  9. Esteban Occon (FRA, Alpine)
  10. Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri)
  11. Lance Stroll (CAN, Aston Martin)
  12. Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo)
  13. Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin)
  14. George Russell (GBR, Williams)
  15. Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo)
  16. Nicholas Latifi (CAN, Williams)
  17. Fernando Alonso (ESP, Alpine)
  18. Mick Schumacher (ALE, Haas)
  19. Nikita Mazepin (RUS, Haas)

NÃO COMPLETOU

  1. Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri)

CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 DE 2021:

  1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) - 94 
  2. Max Verstappen (HOL, Red Bull) - 80 
  3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) - 47 
  4. Lando Norris (GBR, McLaren) - 41 
  5. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 40 
  6. Sergio Pérez (MEX, Red Bull) - 32 
  7. Daniel Ricciardo (AUS, McLaren) - 24 
  8. Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari) - 20 
  9. Esteban Ocon (FRA, Alpine) - 10 
  10. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 7 
  11. Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri) - 6 
  12. Fernando Alonso (ESP, Alpine) - 5 
  13. Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri) - 2 
  14. Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo) - 0 
  15. George Russell (GBR, Williams) - 0 
  16. Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo) - 0 
  17. Mick Schumacher (ALE, Haas) - 0 
  18. Nicholas Latifi (CAN, Williams) - 0 
  19. Nikita Mazepin (RUS, Haas) - 0 
  20. Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin) - 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

  1. 1. Mercedes - 141 pontos 
  2. Red Bull - 112 pontos 
  3. McLaren - 65 pontos 
  4. Ferrari - 60 pontos 
  5. Alpine - 15 pontos 
  6. AlphaTauri - 8 pontos 
  7. Aston Martin - 7 pontos 
  8. Alfa Romeo - 0 pontos 
  9. Haas - 0 pontos 
  10. Williams - 0 pontos

