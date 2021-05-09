Lewis Hamilton vence GP da Espanha e iguala recorde de Senna

Também foi a sexta vez que o britânico largou na liderança na pista espanhola (2014, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021). Neste sábado (8), ele foi o mais rápido no circuito e registrou a centésima pole position de sua carreira.
O piloto da Mercedes é também quem mais vezes largou na principal fila do grid - primeira e segunda posição. Foram 162 vezes.
Na Espanha, Hamilton perdeu a liderança logo no início da prova para o holandês Max Verstappen, que a manteve até a 25ª volta, quando entrou nos boxes. A parada colocou o holandês em desvantagem até a 29ª volta, quando retomou a liderança.
Verstappen fazia uma boa corrida, mas a estratégia de parada e pneus da Mercedes funcionou melhor do que a da Red Bull, e Hamilton conseguiu diminuir a vantagem do holandês até ultrapassá-lo na volta de número 60. O britânico tirou cerca de 23 segundos em 17 voltas.
"Sinto-me ótimo e o treinamento que tenho realizado tem surtido efeito. Foi uma estratégia incrível do time. Que dia!", disse o vencedor do GP.
Segundo colocado, Verstappen não acredita que o plano das equipes tenha sido fundamental na perda da liderança. "O ritmo da Mercedes é o que fez a diferença, não a estratégia. Hoje, estávamos mais lentos", disse em entrevista à Band.
Companheiro de equipe do heptacampeão, Valtteri Bottas completou o pódio ao terminar em terceiro.
Com a vitória, a terceira na temporada em quatro corridas disputadas, o piloto da Mercedes lidera o Mundial com 95 pontos. Verstappen está em segundo, com 80, e Bottas é o terceiro, com 47.
O trajeto espanhol de 4.675 km e 66 voltas fica na cidade catalã de Montmeló, a 30 km de Barcelona e é considerado um bom termômetro de forças das equipes: conta com uma reta longa, curvas de diferentes velocidades e um trecho final tortuoso.
Em último lugar ficou o japonês Yuki Tsunoda, 20, da AlphaTauri, que sequer concluiu a corrida. Tsunoda é a primeira representação do país asiático em sete anos na categoria.
CLASSIFICAÇÃO DO GP DA ESPANHA:
- Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)
- Max Verstappen (BEL, Red Bull)
- Valtteri Bottas (FIN, Mercedes)
- Charles Leclerc (MON, Ferrari)
- Sergio Perez (MEX, Red Bull)
- Daniel Ricciardo (AUS, McLaren)
- Carlos Sainz Jr (ESP, Ferrari)
- Lando Norris (GBR, McLaren)
- Esteban Occon (FRA, Alpine)
- Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri)
- Lance Stroll (CAN, Aston Martin)
- Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo)
- Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin)
- George Russell (GBR, Williams)
- Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo)
- Nicholas Latifi (CAN, Williams)
- Fernando Alonso (ESP, Alpine)
- Mick Schumacher (ALE, Haas)
- Nikita Mazepin (RUS, Haas)
NÃO COMPLETOU
- Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri)
CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 DE 2021:
- Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) - 94
- Max Verstappen (HOL, Red Bull) - 80
- Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) - 47
- Lando Norris (GBR, McLaren) - 41
- Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 40
- Sergio Pérez (MEX, Red Bull) - 32
- Daniel Ricciardo (AUS, McLaren) - 24
- Carlos Sainz Jr. (ESP, Ferrari) - 20
- Esteban Ocon (FRA, Alpine) - 10
- Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 7
- Pierre Gasly (FRA, AlphaTauri) - 6
- Fernando Alonso (ESP, Alpine) - 5
- Yuki Tsunoda (JAP, AlphaTauri) - 2
- Antonio Giovinazzi (ITA, Alfa Romeo) - 0
- George Russell (GBR, Williams) - 0
- Kimi Raikkonen (FIN, Alfa Romeo) - 0
- Mick Schumacher (ALE, Haas) - 0
- Nicholas Latifi (CAN, Williams) - 0
- Nikita Mazepin (RUS, Haas) - 0
- Sebastian Vettel (ALE, Aston Martin) - 0
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
- 1. Mercedes - 141 pontos
- Red Bull - 112 pontos
- McLaren - 65 pontos
- Ferrari - 60 pontos
- Alpine - 15 pontos
- AlphaTauri - 8 pontos
- Aston Martin - 7 pontos
- Alfa Romeo - 0 pontos
- Haas - 0 pontos
- Williams - 0 pontos