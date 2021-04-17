Hamilton supera rivais da Red Bull e fatura 99ª pole na Fórmula 1

Lewis Hamilton conquista a 99ª pole position na Fórmula 1 Crédito: Reuters/Folhapress

Lewis Hamilton cresceu no momento mais importante do fim de semana, desbancou os rivais neste sábado (17) e garantiu a pole position para o GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 . O heptacampeão foi soberano na sessão classificatória e vai largar em primeiro pela 99ª vez na categoria, à frente dos carros da Red Bull, com Sergio Perez em segundo e Max Verstappen em terceiro.

Em sua terceira tentativa, Hamilton fez o tempo de 1min14s411, o melhor do fim de semana, pra terminar a sessão classificatória em primeiro. Acostumado a pulverizar recordes, o piloto da Mercedes conquistou sua primeira pole em Ímola, a 30ª em circuitos diferentes, e ficou a uma da centésima.

"Eu não esperava estar à frente dos carros da Red Bull. Mas o nosso carro melhorou bastante. Eu adoro um desafio", destacou o britânico após a classificação. "Acho que ter as duas Red Bull tão próximas é muito legal. Vai ser um desafio muito grande. A primeira volta foi muito boa. Estou muito grato e muito feliz".

A grande surpresa foi a presença de Sergio Pérez na primeira fila. O mexicano ficou a apenas 0s035 de Hamilton e conseguiu o feito de deixar Max Verstappen, seu companheiro de Red Bull para trás. É a melhor posição de largada do piloto, recém-chegado à equipe austríaca. Já o holandês, que tenta ameaçar o reinado do heptacampeão mundial na Fórmula 1, foi 0s087 mais lento que o pole.

Lando Norris bateu na trave. O jovem britânico da McLaren fez uma ótima volta e ficou a apenas 0s043 do tempo de Hamilton, mas teve sua marca deletada por ter excedido os limites de pista na curva Piratella e vai largar apenas em sétimo.

Charles Leclerc foi a melhor Ferrari com o tempo de 1min14s740, e vai sair do quarto posto, seguido pelo francês Pierre Gasly (1min14s790), da AlphaTauri. O australiano Daniel Ricciardo, com a outra McLaren, foi o sexto.

A largada para o GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, está prevista para as 10 horas (horário de Brasília) deste domingo (18).

Confira o grid de largada do GP da Emilia-Romagna:

1º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min14s411

2º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min14s446

3º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min14s498

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min14s740

5º) Pierre Gasly (FRA/Alphatauri) - 1min14s790

6º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min14s826

7º) Lando Norris (GBR/McLaren) - 1min14s875

8°) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min14s898

9º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min15s210

10º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - sem tempo no Q3

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11º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari)- 1min15s199

12º) George Russell (GBR/Williams) - 1min15s261

13º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min15s394

14º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min15s593

15º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min15s593

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16º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min15s974

17º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min16s122

18º) Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min16s279

19º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) - 1min16s797