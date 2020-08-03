Hexacampeão, Hamilton diz querer disputa mais acirrada na Fórmula 1

Lewis Hamilton vence GP da Estíria Crédito: Reprodução/Twitter

Seis vezes campeão do mundial de pilotos da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton lamentou a falta de competitividade na busca pelo título. Nesta temporada, ele já venceu três das quatro provas realizadas e lidera a competição.

"Honestamente, eu cresci especialmente quando você está no kart com as corridas roda a roda, é isso que sempre me excitou, e é isso que me faz acordar de manhã", afirmou no domingo (2), após sua vitória no Grande Prêmio da Inglaterra.

Hamilton ainda fez menção a Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, que encerraram a prova em Silverstone na segunda e terceira colocação, respectivamente. "Esta não é a luta pelo campeonato que eu esperava. Preferiria muito, muito mais ter uma batalha muito próxima com esses dois, porque é isso que me anima", acrescentou.