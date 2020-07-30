Fórmula 1 registra primeiro caso de piloto com coronavírus

O piloto Sergio Perez Crédito: Reprodução Fórmula 1

A Fórmula 1 registrou o primeiro caso de um piloto com o novo coronavírus desde que iniciou sua temporada, no início do mês.

O mexicano Sergio Pérez recebeu nesta quinta-feira (30) diagnóstico positivo de Covid-19, após fazer o teste obrigatório antes de participar do Grande Prêmio de Silverstone, que será realizado neste fim de semana na Inglaterra.

Com isso, o piloto da Racing Point entrará em período de isolamento e perderá ao menos uma corrida, sendo substituído por um dos reservas da equipe.