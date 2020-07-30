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Apesar dos cuidados

Fórmula 1 registra primeiro caso de piloto com coronavírus

O mexicano Sergio Pérez recebeu nesta quinta-feira (30) diagnóstico positivo de Covid-19, após fazer o teste obrigatório antes de participar do Grande Prêmio de Silverstone

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:06
O piloto Sergio Perez
O piloto Sergio Perez Crédito: Reprodução Fórmula 1
A Fórmula 1 registrou o primeiro caso de um piloto com o novo coronavírus desde que iniciou sua temporada, no início do mês.
O mexicano Sergio Pérez recebeu nesta quinta-feira (30) diagnóstico positivo de Covid-19, após fazer o teste obrigatório antes de participar do Grande Prêmio de Silverstone, que será realizado neste fim de semana na Inglaterra.
Com isso, o piloto da Racing Point entrará em período de isolamento e perderá ao menos uma corrida, sendo substituído por um dos reservas da equipe.
Perez não chegou a participar do dia de entrevistas antes do início das atividades na pista, nesta sexta-feira (31).

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