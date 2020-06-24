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Além da corrida

Fórmula 1 vai vender retalhos da bandeira quadriculada para ações sociais

O intuito da ação realizada no ano de 2020 é arrecadar cerca de R$ 70 mil em cada uma das provas realizadas nesta temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:23

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:23

A tradicional bandeira quadriculada em preto e branco da Fórmula 1 terá outra utilização em 2020 além de sinalizar o final da prova. O comando da categoria venderá os pequenos quadrados presentes no símbolo para arrecadar dinheiro destinado a ações de caridade. O intuito é arrecadar cerca de R$ 70 mil em cada uma das provas realizadas nesta temporada.
Bandeira será vendida para ações sociais
Bandeira será vendida para ações sociais Crédito: Globo Esporte
O plano da Fórmula 1 é vender 56 dos 80 quadrados que formam bandeira. Os 24 pedaços restantes vão ficar com a organização local repassar para o público e convidados. Os compradores dos pedaços terão o nome escrito no tecido, mas não poderão escolher qual será a cor comprada. O projeto da venda da bandeira integra o pacote anunciado no começo desta semana pela Fórmula 1 de projetos voltados a ações sociais.
Para a primeira corrida do ano, no dia 5 de julho, na Áustria, os fãs já podem comprar os pedaços da bandeira por cerca de R$ 1,2 mil. Os compradores vão receber o produto ao fim da prova em uma embalagem especial, com a foto da bandeira e um selo de autenticidade.

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