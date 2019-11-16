Lewis Hamilton está disposto a fazer história na Fórmula 1

Lewis Hamilton já conquistou o título desta temporada da Fórmula 1 Crédito: Mercedes/Divulgação

Em 2008, Lewis Hamilton conquistou pela McLaren seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O então jovem piloto britânico começava a mostrar ao mundo que tinha potencial, mas acabou atropelado por Jenson Button no ano seguinte e por Sebastian Vettel, que conquistou quatro temporadas seguidas. Após esse hiato de conquistas, Hamilton voltou ao topo da categoria em 2014. De lá para cá foram cinco títulos em seis temporadas. Neste domingo (17), o britânico disputa o GP do Brasil no autódromo de Interlagos, em São Paulo, às 14h10, com a autoridade de um hexacampeão mundial que já está credenciado a ser um dos maiores da história.

Aos 34 anos, Lewis apresenta números impressionantes. Além das seis conquistas, ele já acumula 83 vitórias, 150 pódios, 87 poles positions e 46 voltas mais rápidas. As comparações com o heptacampeão Michael Schumacher surgem naturalmente. Será que o inglês já está no mesmo patamar que o piloto alemão? Medir épocas diferentes é sempre uma missão difícil, ainda mais quando se trata de dois competidores muito talentosos. Mas se depender da régua que mede os números, Hamilton garante que está com fome de bater todos os recordes possíveis.

Hamilton vai correr no Brasil com um capacete personalizado, que terá as cores verde e amarela no casco Crédito: Mercedes/Divulgação

É claro que eu estou buscando mais títulos. Ano que vem vai ser mais disputado do que nunca, o que de certa forma me excita. Acho que a chave é eu amar o que eu faço e eu vou continuar até que esse amor pare. Eu não vou parar em breve, mas realmente tenho tentado viver o momento. Acho que na vida é claro que podemos sonhar e ter aspirações para o futuro, mas é importante viver o momento, disse o hexacampeão mundial em entrevista coletiva, em São Paulo, na última quarta-feira.