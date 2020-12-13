Max Verstappen vence GP de Abu Dhabi da Fórmula 1

O último GP da temporada 2020 da Fórmula 1, que ocorreu neste domingo (13) em Abu Dhabi, terminou com vitória de Max Verstappen, da Red Bull. Ele largou na pole position e se manteve em primeiro até o final da prova. Foi a décima vitória do piloto, de 23 anos, na modalidade.
A liderança na corrida não foi suficiente, porém, para garantir ao piloto o vice-campeonato do torneio, que ficou com Valtteri Bottas, da Mercedes, segundo colocado no GP dos Emirados Árabes.
Companheiro de Bottas, o inglês Lewis Hamilton já havia conquistado antecipadamente o campeonato, pela sétima vez. Ele teve Covid-19 e ficou de fora da prova do último final de semana, no Bahrein, mas voltou a correr neste domingo e chegou na terceira posição.
Diferentemente das provas anteriores, marcadas pelo acidente grave de Grosjean e pelos problemas com os carros da Mercedes, a corrida em Abu Dhabi não teve grandes sobressaltos.
A largada teve poucas trocas de posições, nenhuma entre os primeiros colocados. As posições dos primeiros colocados na largada, Verstappen, Bottas e Hamilton, na sequência, se mantiveram no final da prova.
Vencedor da corrida do último domingo (6), o piloto mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, teve uma pane mecânica em seu carro e precisou deixar a prova. Por causa do incidente, o safety car foi acionado.
Pérez ainda não tem equipe para a próxima temporada.
O brasileiro Pietro Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi, que substitui Grosjean na Haas, ficou na 19ª colocação.