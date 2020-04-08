Italiano duas vezes finalista olímpico morre de Covid-19 aos 56 anos

O atleta italiano Donato Sabia morreu aos 56 anos Crédito: Reprodução/Twitter

Duas vezes finalista olímpico nos 800 m, o atleta italiano Donato Sabia morreu aos 56 anos em decorrência de infecção pelo novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelo Comitê Olímpico Italiano.

Segundo o comitê, Sabia é o primeiro atleta olímpico italiano a morrer de Covid-19. Ele morreu em sua cidade natal, Potenza, no sul da Itália, pouco depois de seu pai também ter morrido pela doença causada pelo Sars-Cov-2.

Em seu histórico de atleta, Sabia acumulou o quinto lugar nos 800 m nos Jogos de Los Angeles de 1984 e a sétima colocação nos Jogos de Seul de 1988. Ele também venceu a prova no Campeonato Europeu de Indoor de 1984.