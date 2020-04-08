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Pandemia

Italiano duas vezes finalista olímpico morre de Covid-19 aos 56 anos

A federação italiana de atletismo (FIDAL) descreveu  Donato Sabia como 'um atleta extraordinariamente talentoso, mas, acima de tudo, uma pessoa gentil'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:57

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:57

O atleta italiano Donato Sabia morreu aos 56 anos
O atleta italiano Donato Sabia morreu aos 56 anos Crédito: Reprodução/Twitter
Duas vezes finalista olímpico nos 800 m, o atleta italiano Donato Sabia morreu aos 56 anos em decorrência de infecção pelo novo coronavírus. A notícia foi confirmada pelo Comitê Olímpico Italiano.
Segundo o comitê, Sabia é o primeiro atleta olímpico italiano a morrer de Covid-19. Ele morreu em sua cidade natal, Potenza, no sul da Itália, pouco depois de seu pai também ter morrido pela doença causada pelo Sars-Cov-2.
Em seu histórico de atleta, Sabia acumulou o quinto lugar nos 800 m nos Jogos de Los Angeles de 1984 e a sétima colocação nos Jogos de Seul de 1988. Ele também venceu a prova no Campeonato Europeu de Indoor de 1984.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O país natal de Sabia é um dos mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Até terça (7), foram registradas 17.127 mortes e mais de 135 mil casos da Covid-19 na Itália.

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