Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Espanhol pode voltar no fim de maio ou início de junho, diz presidente
Coronavírus

Espanhol pode voltar no fim de maio ou início de junho, diz presidente

O Campeonato Espanhol foi paralisado em razão da pandemia de Covid-19. O Barcelona lidera a competição com dos pontos a mais que Real Madrid
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:21

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:21

Estádios vazios
Tebas ainda tratou do calendário e descartou totalmente o cancelamento da temporada. Crédito: Pixabay
 Javier Tebas, presidente da LaLiga (Campeonato Espanhol de futebol), considera o retorno da competição para o fim de maio ou início de junho. O mandatário descartou totalmente o cancelamento do torneio.
A manifestação ocorreu em entrevista à imprensa estrangeira e foi divulgado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Estamos considerando voltar a jogar na Espanha, como em outros países. Em 29 de maio, ou, alternativamente, em 6 ou 28 de junho. Se começarmos em maio a LaLiga, em julho retomamos a Liga dos Campeões. Se começarmos em junho, todas as competições serão disputadas juntas até 31 de julho", disse.
"Com essas datas, obviamente, há tempo para recomeçar e treinar novamente, respeitando o protocolo que projetamos para retomar atividade. Não gostaríamos de ir além de agosto. E é óbvio que tudo isso afetará a próxima temporada", completou.
Tebas ainda tratou do calendário e descartou totalmente o cancelamento da temporada.
"Três possibilidades estão sendo exploradas. A primeira, se você começar no final de maio, é disputar as competições nacionais em junho e as internacionais em julho. A segunda, se começarmos no início de junho, é disputar todas as competições juntas até o final de julho. E a terceira, com o retorno ao campo no final de junho, prevê o campeonato em julho e as copas da Europa em agosto", explicou.
"[Cancelar a temporada] É algo que só me aparece quando durmo, como um pesadelo. Quando estou acordado, isso nunca me ocorre. Nem na Espanha, nem na Europa essa possibilidade foi pensada. Só pensaremos nisso quando não pudermos mais jogar. Hoje é um debate estéril que gera apenas conflito de interesse, como está acontecendo em outros países. Nenhuma liga grande ou média precisa iniciar esse debate agora", acrescentou.
O Campeonato Espanhol foi paralisado em razão da pandemia de Covid-19 ao fim da 27ª rodada rodada. O Barcelona lidera a competição com dois pontos a mais que o Real Madrid, o colocado. O Sevilla aparece em terceiro com 11 pontos a menos que o líder.

Veja Também

Jogadores do Campeonato Italiano rejeitam proposta de corte salarial

Coronavírus: Fifa defende flexibilização da temporada e redução de salários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados