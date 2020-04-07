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Jogos em 2021

COI define novas diretrizes de classificação para os Jogos de Tóquio

A federação internacional de cada modalidade poderá definir o próprio sistema classificatório, desde que as vagas estejam todas definidas até 29 de junho do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:19

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:19

Olimpíada de Tóquio 2020
Olimpíada de Tóquio 2020 precisou ser adiada por conta do novo coronavírus Crédito: Reprodução
O COI (Comitê Olímpico Internacional) informou nesta terça-feira (7) as novas diretrizes de classificação para os Jogos de Tóquio, que foram adiados para 2021 em razão da pandemia do coronavírus.
Entre os pontos revistos e explicados pelo COI, o mais importante remete à data limite de classificação para a Olimpíada: 29 de junho de 2021. A federação internacional de cada modalidade poderá definir o próprio sistema classificatório, desde que as vagas estejam todas definidas até 29 de junho do ano que vem.
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A realocação de vagas precisa ser realizada até o dia 5 de julho, a fim de que tudo esteja resolvido até o início do evento, que vai de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.
No documento publicado nesta terça, o COI reforça que atletas que já tinham garantido vaga permanecerão classificados, como informado pela entidade na semana passada.

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As novas diretrizes também incluem a elegibilidade de atletas em modalidades que tenham limite de idade, como o futebol masculino, por exemplo.
A recomendação do COI é de que as federações internacionais permitam a inclusão de atletas sub-24 na lista do futebol. Alguns deles, que teriam 23 anos na Olimpíada em 2020, ultrapassariam a idade permitida com o adiamento dos Jogos. A decisão sobre a mudança de sub-23 para sub-24 ainda precisa ser aprovada pela Fifa.
O Brasil, atual medalhista de ouro e campeão do Pré-Olímpico disputado neste ano, já está classificado para o futebol masculino em Tóquio. A seleção feminina, campeã da Copa América em 2018, também garantiu vaga.
Segundo o COI, aproximadamente 5.000 atletas já se classificaram para os Jogos Olímpicos -57% das vagas disponíveis.

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