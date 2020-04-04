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Juventus

Dybala volta a testar positivo para Covid-19 após ser considerado curado

O atacante do time italiano Juventus,  o argentino Paulo Dybala, fez um terceiro teste para o novo coronavírus que resultou em positivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 17:37

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 17:37

Dybala fez os gols da vitória da Juventus
Dybala fez os gols da vitória da Juventus Crédito: UEFA/Divulgação
O atacante da Juventus, Paulo Dybala, fez um terceiro teste para o novo coronavírus, que deu positivo mesmo após o jogador ser declarado durado da doença.
"Em 21 de março, meu namorado e eu fizemos um teste e o resultado foi positivo [para o coronavírus]. Três dias atrás eu fiz outro teste, que deu negativo. Agora, pela manhã, fiz outro, que deu positivo: portanto, ainda estou com o Covid-19. Quase não temos sintomas. Nos sentimos muito bem", explicou a namorada dele, Oriana Sabatini, em suas redes sociais.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Ainda não há consenso na comunidade científica sobre a possibilidade de contrair o vírus duas vezes. Outra hipótese seria que, nos casos em que a pessoa volta a apresentar sintomas, a resposta imune do corpo não foi suficiente para imunizá-la -então o vírus que estava armazenado em algum reservatório do organismo se "recupera".
"Não sei como funciona e por que foi negativo e depois positivo. Ouvi dizer que pode ser um falso negativo. Isso prova o quão pouco sabemos sobre o vírus. Achamos que fomos infectados pelo contato do meu namorado com seu parceiro (Daniele Rugani, da Juventus) que deu positivo. Isso seria errado, porque os 15 dias teriam passado e não faria sentido continuarmos com isso", comentou Oriana.

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