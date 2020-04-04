Dybala volta a testar positivo para Covid-19 após ser considerado curado

Dybala fez os gols da vitória da Juventus Crédito: UEFA/Divulgação

O atacante da Juventus, Paulo Dybala, fez um terceiro teste para o novo coronavírus, que deu positivo mesmo após o jogador ser declarado durado da doença.

"Em 21 de março, meu namorado e eu fizemos um teste e o resultado foi positivo [para o coronavírus]. Três dias atrás eu fiz outro teste, que deu negativo. Agora, pela manhã, fiz outro, que deu positivo: portanto, ainda estou com o Covid-19. Quase não temos sintomas. Nos sentimos muito bem", explicou a namorada dele, Oriana Sabatini, em suas redes sociais.

Ainda não há consenso na comunidade científica sobre a possibilidade de contrair o vírus duas vezes. Outra hipótese seria que, nos casos em que a pessoa volta a apresentar sintomas, a resposta imune do corpo não foi suficiente para imunizá-la -então o vírus que estava armazenado em algum reservatório do organismo se "recupera".