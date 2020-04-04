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Fla mantém conversas e jovens podem ser emprestados ao fim da paralisação

A ideia da cúpula é conseguir dar rodagem, experiência e visibilidade a jogadores que, na atual temporada, não teriam tanto espaço no elenco profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 13:51

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 13:51

Jogadores do elenco sub-20 do Flamengo foram utilizados no início do Campeonato Carioca
Jogadores do elenco sub-20 do Flamengo foram utilizados no início do Campeonato Carioca Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo pode ter novidades em relação aos jogadores mais jovens no retorno do calendário. Apesar da paralisação por conta da pandemia de coronavírus, a diretoria vem mantendo contatos com clubes que demonstraram interesse em nomes da base do clube rubro-negro e as conversas podem ser finalizadas tão logo o calendário seja retomado.
Mesmo que em um ritmo mais tímido, diante das incertezas impostas neste momento, as tratativas para que empréstimos possam ser concretizados estão tendo prosseguimento.
A ideia da cúpula é conseguir dar rodagem, experiência e visibilidade a jogadores que, na atual temporada, não teriam tanto espaço no elenco profissional. Assim, valorizar um ativo do clube visando até mesmo negociações futuras.

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Pouco antes da paralisação, diretoria e comissão técnica já haviam traçado o planejamento para os jogadores que fariam a transição para o grupo principal e tiveram um panorama mais amplo de quem poderia ser aproveitado pelo técnico Jorge Jesus.
Recentemente, o atacante Yuri Cesar, destaque das categorias inferiores e que disputou o início do Campeonato Carioca ?quando o Fla utilizou a equipe sub-20? embarcou para o Fortaleza e, em dois jogos, marcou dois gols. Outro que também esteve em campo no Estadual e foi emprestado foi o atacante Vitor Gabriel, que está no Braga, de Portugal.
Com poder de investimento, o Rubro-Negro contratou, na última janela de transferências, os zagueiros Gustavo Henrique e Leo Pereira, o volante Thiago Maia, e os atacantes Pedro Rocha, Michael e Pedro, além de ter adquirido em definitivo os direitos econômicos de Gabigol.

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